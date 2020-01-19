Умер Руслан Владыко – один из основателей группы "Ляпис Трубецкой"

В Минске умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" и знаменитый музыкант Руслан Владыко. На момент смерти ему было 45 лет.

Эту информацию уже подтвердил продюсер коллектива Евгений Колмыков. На фейсбук-странице он лаконично написал: "Руслан Петрович Владыка. 12.07.1974 – 19.01.2020".

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Известно, что в июне 2019 года музыкант группы "Ляпис Трубецкой" стал жертвой дерзкого и жестокого нападения в Беларуси. Целью злоумышленников было ограбление Руслана Владыко. Однако из полученных травм артист попал в больницу и впал в кому. В течение нескольких месяцев медики боролись за жизнь белорусской звезды, но он умер, не приходя в сознание.

Как известно, Руслан Владыко был не только гитаристом популярной группы "Ляпис Трубецкой", но и одним из его учредителей. Первый концерт талантливые музыканты дали в Минске в 1989 году. Тогда коллектив состоял из бас-гитариста Дмитрия Свиридовича, гитариста Руслана Владыко и барабанщика Алексея Любавина. Возглавлял группу "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок. 13 успешных альбомов, десятки клипов престижные награды и популярные треки, которые до сих пор не забывают меломаны – этим может с легкостью похвастаться коллектив.

В 2014 году группа "Ляпис Трубецкой" распался, а его участники занялись перспективными проектами. Руслан Владыко, которого называли "Паном", продолжил сотрудничество с коллегами и играл в составе Trubetskoy. Музыканты отреагировали на смерть артиста.

Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай друг!

– написали на странице "Ляписа Трубецкого".