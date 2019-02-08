Сергей Юрский: биография и фильмография советского актера
На 83 году жизни умер от остановки сердца 8 февраля 2019 года. Самыми известными ролями с участием Юрского стали роли Остапа Бендера и Чудика. Юрский всегда отмечался проукраинской позицией. Актер родился 16 марта 1935 года в Ленинграде (Санкт-Петербург).
Министерство культуры Украины включило Юрского в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии России. Так как артист неоднократно критиковал деятельность российской власти еще во времена бурных событий в Чечне.
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Биография актера
После окончания школы Юрский поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. После третьего курса бросил университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского.
В 1978 году Сергей Юрский переехал в Москву и стал актером, а впоследствии и режиссером Театра имени Моссовета (Моссоветов). В 2011 году стал Лауреатом премии "Звезда Театрала". Сергей Юрский был автором нескольких книг: "Я кот", "Игра в жизнь", "Все включено" и пьес, написанных им под псевдонимом Вацетис.
Фильмография Сергея Юрского
Сергей Юрский сыграл в более чем 40 фильмах. Однако самую громкую славу ему принес персонаж Остапа Бендера в "Золотом теленке" режиссера Михаила Швейцера 1968 года. А также роль Викниксора в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки 1966 года.
Роль Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок":
Также он снимался в фильмах "Король-олень" 1969 года, "Место встречи изменить нельзя" 1979 года, "Маленькие трагедии" 1979 года, "Ищите женщину" 1982 года, "Любовь и голуби" 1984 года, "Королева Марго" 1996 года, "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" 2008 года.
В ленте "Любовь и голуби" Сергей Юрский сыграл колоритного персонажа – дядю Митю.
В 1990 году Юрский дебютировал как кинорежиссер, поставив по своей повести картину "Чернов/Chernov". Также озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.
Народный артист Сергей Юрский умер утром, 8 февраля 2019 года, в московской больнице. Актеру было 83 года. Дочь артиста Дарья Юрская назвала причиной смерти отца остановку сердца.
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