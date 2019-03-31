Умер Шейн Риммер – звезда фильмов "Звездные войны" и "Агент 007"

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Умер Шейн Риммер – звезда фильмов "Звездные войны" и "Агент 007"
Умер Шейн Риммер – звезда фильмов "Звездные войны" и "Агент 007" / Twitter /@Variety

Умер голливудский актер Шейн Риммер, сыгравший немало ролей в фильмах, в частности, киноленте "Звездные войны". Мужчина не дожил всего 2 месяца до 90-летия.

Информацию о смерти актера подтвердила его жена Шейла. Сейчас известно, что 89-летний Шейн Риммер умер в пятницу, 29 марта. Причину его смерти пока не разглашают.

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На печальную новость уже отреагировали кинематографисты. Так, британский продюсер и режиссер Джерри Андерсон рассказал, что смерть коллеги по шоу-бизнесу стала настоящим шоком, от которого до сих пор не может оправиться.

Печальная новость о том, что умер Шейн Риммер, стала настоящим шоком для всех нас в Anderson Entertainment. Мы выражаем наши соболезнования родственникам и друзьям Шейна,
– написал в соцсетях Джерри Андерсон.

Умер Шейн Риммер: фильмография актера

Шейн Риммер родился 28 мая 1929 года в Канаде. Однако в 50-х годах он решил переехать в Великобританию, где и началась его бурная актерская карьера. Первую известность актер получил благодаря сериалу Thunderbirds, в котором он озвучивал главного героя.

Сама же фильмография 89-летнего Шейна Риммера впечатляет: на его счету – участие в более 100 фильмах. Он появился в кинолентах "Капитан Скарлет и Мистероны" (Captain Scarlet and the Mysterons), "Джо 90" (Joe 90), "Секретная служба" (The Secret Service), "НЛО" (UFO), "Пространство: 1999" (Space: 1999), "Космическая полиция" (Space Police) и др.

Помер Шейн Ріммер

Умер Шейн Риммер / Twitter / @MarshallJulius

Наиболее популярными работами Шейна Риммера были фильмы о Джеймсе Бонде ("Шпион, который меня любил", "Бриллианты остаются навсегда", "Живешь только дважды") Кроме этого, знаменитый актер предстал в четвертом эпизоде "Звездных войн".

На смерть Шейна Риммера отреагировали представители серии фильмов об агенте 007. На официальной странице в Twitter они выразили соболезнования родственникам актера и добавили кадр со съемок фильма о Джеймсе Бонде, в котором виднеется Риммер.

 

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Теги: Новости LifeStyle Голливуд Потери LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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