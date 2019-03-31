Умер Шейн Риммер – звезда фильмов "Звездные войны" и "Агент 007"

Умер голливудский актер Шейн Риммер, сыгравший немало ролей в фильмах, в частности, киноленте "Звездные войны". Мужчина не дожил всего 2 месяца до 90-летия.

Информацию о смерти актера подтвердила его жена Шейла. Сейчас известно, что 89-летний Шейн Риммер умер в пятницу, 29 марта. Причину его смерти пока не разглашают.

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На печальную новость уже отреагировали кинематографисты. Так, британский продюсер и режиссер Джерри Андерсон рассказал, что смерть коллеги по шоу-бизнесу стала настоящим шоком, от которого до сих пор не может оправиться.

Печальная новость о том, что умер Шейн Риммер, стала настоящим шоком для всех нас в Anderson Entertainment. Мы выражаем наши соболезнования родственникам и друзьям Шейна,

– написал в соцсетях Джерри Андерсон.

The sad news that Shane Rimmer has died has come as a real shock to all of us at Anderson Entertainment and we send our thoughts and condolences to Shane's family and friends.



We'll be celebrating Shane's amazing life and career on Monday's #GerryAndersonPodcast pic.twitter.com/wzNWT9tjR9 — Gerry Anderson MBE (@GerryAndersonTV) 29 березня 2019 р.

Умер Шейн Риммер: фильмография актера

Шейн Риммер родился 28 мая 1929 года в Канаде. Однако в 50-х годах он решил переехать в Великобританию, где и началась его бурная актерская карьера. Первую известность актер получил благодаря сериалу Thunderbirds, в котором он озвучивал главного героя.

Сама же фильмография 89-летнего Шейна Риммера впечатляет: на его счету – участие в более 100 фильмах. Он появился в кинолентах "Капитан Скарлет и Мистероны" (Captain Scarlet and the Mysterons), "Джо 90" (Joe 90), "Секретная служба" (The Secret Service), "НЛО" (UFO), "Пространство: 1999" (Space: 1999), "Космическая полиция" (Space Police) и др.

Умер Шейн Риммер / Twitter / @MarshallJulius

Наиболее популярными работами Шейна Риммера были фильмы о Джеймсе Бонде ("Шпион, который меня любил", "Бриллианты остаются навсегда", "Живешь только дважды") Кроме этого, знаменитый актер предстал в четвертом эпизоде "Звездных войн".

На смерть Шейна Риммера отреагировали представители серии фильмов об агенте 007. На официальной странице в Twitter они выразили соболезнования родственникам актера и добавили кадр со съемок фильма о Джеймсе Бонде, в котором виднеется Риммер.