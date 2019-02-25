Умер солист группы Talk Talk Марк Холлис

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Умер Марк Холлис - новости смерти солиста группы Talk Talk
Марк Холлис / www.post-punk.com

Британский рок-музыкант, основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. О причинах смерти пока неизвестно.

Об этом сообщает 25 февраля The Guardian со ссылкой на заявление родственников и коллег музыканта.

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Басист группы Talk Talk Пол Уэбб прокомментировал новость о смерти Марка на своей странице в Instagram.

Шокирован и расстроен известием о смерти Марка Холлиса. Он был музыкальным гением, и для меня было большой честью играть с ним в одной группе... На меня произвели глубокое впечатление его потрясающие музыкальные идеи,
– подчеркнул он.

 

Группа Talk Talk была основана в 1981 году и стала популярной благодаря таким хитам, как "It's My Life" и "Such a Shame". После распада Talk Talk в 1991 году Холлис выпустил один сольный альбом и вел уединенный образ жизни.

Talk Talk – It´s My Life: слушайте песню

 

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Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Потери
Источник: LifeStyle 24
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