Умер солист группы Talk Talk Марк Холлис

Британский рок-музыкант, основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. О причинах смерти пока неизвестно.

Об этом сообщает 25 февраля The Guardian со ссылкой на заявление родственников и коллег музыканта.

Басист группы Talk Talk Пол Уэбб прокомментировал новость о смерти Марка на своей странице в Instagram.

Шокирован и расстроен известием о смерти Марка Холлиса. Он был музыкальным гением, и для меня было большой честью играть с ним в одной группе... На меня произвели глубокое впечатление его потрясающие музыкальные идеи,

– подчеркнул он.

Группа Talk Talk была основана в 1981 году и стала популярной благодаря таким хитам, как "It's My Life" и "Such a Shame". После распада Talk Talk в 1991 году Холлис выпустил один сольный альбом и вел уединенный образ жизни.