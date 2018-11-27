Умер создатель "Губки Боба" Стивен Хилленберг

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Умер создатель "Губки Боба" Стивен Хилленберг
Умер создатель "Губки Боба" Стивен Хилленберг / Фото из открытых источников

Умер создатель известного мультсериала "Спанч-Боб Квадратные Штаны" ("Губка Боб") Стивен Хилленберг. Аниматора не стало в возрасте 57 лет, а причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, обнаруженный в марте 2017 года.

Об этом сообщает Variety.

Телеканал Nickelodeon, который транслирует мультсериал о Губке Бобе, выразил соболезнования в связи со смертью Хилленберга. Представители телеканала отметили, что оригинальные персонажи мультипликатора и вселенная Бикини Боттом всегда будут напоминать о ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения.

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Стив наполнил сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" уникальным чувством юмора и наивностью, что принесло радость целым поколениям детей и семьям во всем мире,
– заявили в Nickelodeon.

Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году. С 1993 по 1996 год работал на телевидении как режиссер и сценарист шоу на Nickelodeon "Новая жизнь Рокко".

Первая серия культового мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" вышла 1 мая 1999 года. На сегодня сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено на более чем 60 языках.

Что такое боковой амиотрофический склероз?
Неизлечимое редкое нейродегенеративное заболевание неизвестного происхождения, которое поражает моторную систему. Чаще всего больные умирают от дыхательной недостаточности.

Боковым амиотрофическим склерозом болели такие известные люди как Лу Гериг, Стивен Хокинг, Генри Уоллес. В обществе болезнь известна после проведенной кампании Ice Bucket Challenge, придуманной для сбора денег для решения проблемы бокового амиотрофического склероза.

Теги: LifeStyle Кино Потери
Источник: Lifestyle
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