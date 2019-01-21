Умер создатель "Терминатора" и "Рэмбо" Эндрю Джордж Вайна: детали
В воскресенье, 20 января мировая кинематография потеряла великого создателя Эндрю Джордж Вайна. Знаменитый американский кинопродюсер ушел из жизни в возрасте 74 лет.
Об этом сообщает иностранное издание The News.
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Большой кинопродюсер умер 20 января на своей Родине, в Венгрии, в собственном доме. Причиной смерти 74-летнего Эндрю Джорджа Вайна стала длительная болезнь, детали которой пока не разглашаются.
Мужчина оставил после себя огромный вклад в американскую кинематографию, ведь именно он создал кинокомпанию "Carolco Pictures", которая успешно выпустила боевик "Рэмбо" в 1982 году. Следующим фильмом Эндрю Джордж Вайна был "Знахарь" (1992), "Крепкий орешек" (1995) и "Терминатор" в 2003 году.
Общее количество продюсированных им фильмов составило более 40 работ.
Эндрю Джордж Вайна и Арнольд Шварценеггер / Instagram / @the_terminator_fans
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