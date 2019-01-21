Умер создатель "Терминатора" и "Рэмбо" Эндрю Джордж Вайна: детали

36 Читати новину українською
Умер Эндрю Джордж Вайна - создатель Терминатора и Рэмбо - детали смерти
Эндрю Джордж Вайна / Instagram/ @demianfmonarch

В воскресенье, 20 января мировая кинематография потеряла великого создателя Эндрю Джордж Вайна. Знаменитый американский кинопродюсер ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Об этом сообщает иностранное издание The News.

Читайте также: Умер старейший мужчина на планете: сколько ему было лет

Большой кинопродюсер умер 20 января на своей Родине, в Венгрии, в собственном доме. Причиной смерти 74-летнего Эндрю Джорджа Вайна стала длительная болезнь, детали которой пока не разглашаются.

Мужчина оставил после себя огромный вклад в американскую кинематографию, ведь именно он создал кинокомпанию "Carolco Pictures", которая успешно выпустила боевик "Рэмбо" в 1982 году. Следующим фильмом Эндрю Джордж Вайна был "Знахарь" (1992), "Крепкий орешек" (1995) и "Терминатор" в 2003 году.

Общее количество продюсированных им фильмов составило более 40 работ.

Ендрю Джордж Вайна та Арнольд Шварценеггер
Эндрю Джордж Вайна и Арнольд Шварценеггер / Instagram / @the_terminator_fans

Теги: LifeStyle Голливуд Потери
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
499
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 573
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1210
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 690
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1676
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 460
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук