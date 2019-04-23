Умер Стив Голин – оскароносный продюсер фильма "В центре внимания"

Голливуд облетела печальная новость – знаменитый американский кинопродюсер Стив Голин умер на 65 году жизни. Мужчина длительное время боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого, вероятно, покинул мир.

О потере в мире американского кино сообщили в издании The Hollywood Reporter. Мужчина скончался в воскресенье, 21 апреля, в Лос-Анджелесе. У него осталось двое взрослых детей – Ари и Анна.

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Что известно о Стиве Голине?

Стив Голин родился 6 марта 1955 года в еврейской семье. В 1976 году он закончил школу искусств в Нью-Йоркском университете. Уже ровно через 10 лет стал соучредителем Propaganda Films. Мужчина в 2000 году также стал основателем и руководителем Anonymous Content LLP, который занимается разработкой, производством и управлением мультимедиа.

Что касается его самых известных продюсерских работ, то в его творческом резюме можно увидеть фильмы "Игра" (1997), "Быть Джоном Малковичем" (1999), "Вечное сияние чистого разума" (2004), "Легенда Хью Гласса" (2015) , а также сериалы "Настоящий детектив" (2014), "Мистер Робот" (2015). В общем Стив Голин стал продюсером почти сотни фильмов.

Смотреть трейлер фильма "Легенда Хью Гласса" 2015:

Относительно наград покойного Стива Голина, то его гениальный продюсерский талант отмечали лучшие кинопремии мира. В частности, мужчину трижды номинировали на премию Оскар за фильмы "Вавилон" (2006), "Легенда Хью Гласса" (2015) и "В центре внимания" (2016) – здесь он со съемочной командой все же получил заветную статуэтку в категории "Самый лучший фильм". В 1990 году Стив Голин с другими участниками съемочного процесса также получил награду Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – за фильм "Дикие сердцем".



Стив Голин (слева) на премии Оскар в 2016 году / Getty Images