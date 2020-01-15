Умер Стэн Кирш – известный актер сериала "Горец" и "Друзья" Стэн Кирш: причина смерти
В США покончил жизнь самоубийством известный актер из сериала "Горец" и "Друзья" Стэн Кирш. 11 января в Лос-Анджелесе его жена Кристин Грин нашла мужа мертвым в ванной комнате. Голливудскому актеру был 51 год.
Как передает источник TMZ, судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Кирш наложил на себя руки.
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Наибольшую популярность Стэн Кирш получил после культового сериала 1990-х годов "Горец", где он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана – друга главного героя Дункана Маклауда. Также он снялся в одном из эпизодов сериала "Друзья" и "Главная больница".
Стэн Кирш
Смерть актера подтвердила в сети его жена и поблагодарила всех за поддержку.
Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки, электронные письма, но прочитала или прослушала их. Я чувствую себя окруженной любовью и безгранично благодарна каждому из вас,
– написала Кристин Грин.
Соболезнования в сети также выразили создатели сериала "Горец".
Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года.
В 2008 году Стэн Кирш основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, в которой выступал в качестве режиссера и продюсера. Фильмография актра насчитывает более 20 фильмов и сериалов.