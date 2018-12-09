Умер Тарас Мельничук: биография талантливого актера

8 декабря умер молодой и талантливый украинский актер Тарас Мельничук, известный по ролям в ведущих спектаклях Киевского академического театра юного зрителя на Липках. На время смерти ему было всего 27 лет.

Как известно, еще с осени 2015 года актер боролся с онкоболезнью. Медики поставили ему диагноз – острый миелоидный лейкоз. Несмотря на тяжелую болезнь Тарас Мельничук не оставлял надежду выздороветь и обращался к неравнодушным с просьбой помочь.

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Информацию о смерти 27-летнего актера подтвердили в Министерстве культуры Украины. Представители ведомства выразили соболезнования всем родным и близким Тараса Мельничука.

Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой – смертью талантливого украинского актера Тараса Мельничука,

– говорится в сообщении.

Умер Тарас Мельничук: биография актера

Родился Тарас Мельничук 13 октября 1991 года. Еще с ранних лет парень делал все для того, чтобы соединить свою жизнь с искусством кинематографа. В 2011-м он окончил школу актерского мастерства "Film.ua", а уже в следующем году поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, а затем и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

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Целеустремленный Тарас Мельничук устроился работать на телевидение. Он снимался в рекламных роликах и клипах молодых артистов.

Смотрите клип Вероники Дорош с участием Тараса Мельничука (видео):

С 2013 года актер играл ведущие роли в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. В частности, Тарас Мельничук мастерски перевоплотился в героев постановок "Мольериана", "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сон", "Ромео и Джульетта", "Прекрасные сабинянки", "Ревизор".

Талант молодого актера неоднократно отмечали не только зрители и коллеги, но и представители Кабинета Министров Украины. Тарас Мельничук получил медаль и грамоту за весомый вклад в обеспечение развития театрального искусства.



Тарас Мельничук получил награду от Кабинета Министров / Facebook

О тяжелом недуге актер узнал в 2015 году. Как рассказывал Тарас Мельничук в одном из интервью, во время спектакля у него поднялась температура. Таблетки помогали снять жар только на несколько часов. Сначала медики заподозрили, что парень имеет инфекционную болезнь. После недели лечения от простуды Тарас Мельничук прошел обследование и узнал о страшном диагнозе – рак крови.

У меня в семье никто не страдал подобными заболеваниями. Я был уверен, что абсолютно здоров. Не курил, не употреблял алкоголь, пытался правильно питаться. Занимался любимым делом, строил планы на будущее. И тут вдруг такое. Наши врачи не привыкли рассказывать пациенту подробности его диагноза. Но мне не три года, и я сам все прекрасно понял. Стало страшно не столько за себя, сколько за маму,

– рассказывал Тарас Мельничук "Фактам".

Актер не оставлял надежду выздороветь и недавно обратился за помощью к израильским медикам. Тараса Мельничука поддерживали его друзья и коллеги. В Киевском академическом театре юного зрителя на Липках устроили несколько благотворительных спектаклей, а собранные средства передали на лечение парня. Однако 8 декабря онкозаболевание все же унесло жизнь перспективного актера Тараса Мельничука.

Журналисты LifeStyle 24 выражают соболезнования родственникам и знакомым Тараса Мельничука...



Умер молодой актер Тарас Мельничук