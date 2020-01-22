24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Умер Терри Джонс – звезда комик-группы "Монти Пайтон"

23 Читати новину українською
Терри Джонс / Фото: IMDb

Умер британский комик Терри Джонс в возрасте 77 лет, о чем сообщил его агент. Родственники британского актера заявили, что смерть вызвала длительная болезнь.

22 января 2019 года стало известно, что ушел из жизни комик Терри Джонс. У него была редкая форма деменции. В заявлении семьи Терри сказано: "Все мы потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека". О смерти актера сообщает издание BBC.

Читайте также: Погибла Соломия Островская – биография известной львовянки и владелицы клиники Genesis

Что известно о деменции?Деменция – это тяжелое заболевание, поражающее людей преимущественно пожилого возраста. Заболевание характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, причиной которого является органическое поражение головного мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в потере имеющихся знаний, практических навыков и в невозможности усвоения новых.

К заявлению семья добавила такие слова: "В течение последних дней жена, дети, многодетная семья и много близких друзей постоянно были с Терри, когда он осторожно ускользал из своего дома на севере Лондона."

Семья также поблагодарила замечательных медицинских работников и сиделок, которые последние несколько лет делали Джонса не только терпеливым, но и часто радостным.

Комик-группа "Монти Пайтон" просуществовала с 1969 по 1983 год. За время существования шоу показали 45 его серий. Даже после завершения работы над "Монти Пайтон" Терри Джонс продолжал карьеру. Среди его работ есть книги, фильмы, телепрограммы, стихи. Также он был сценаристом комедийной ленты "Астерикс и Обеликс против Цезаря". Работал композитором и детским писателем.

Мир запомнил Джонса веселым и добрым, а его творческое наследие будет жить всегда.

Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
сегодня
23450
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:18 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 28546
сегодня 11:22 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 872
сегодня 10:18 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 23587
21 января 12:15 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 69980
20 января 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 5414
Новости
Больше новостей
Залиште відгук