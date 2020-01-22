Умер Терри Джонс – звезда комик-группы "Монти Пайтон"

Умер британский комик Терри Джонс в возрасте 77 лет, о чем сообщил его агент. Родственники британского актера заявили, что смерть вызвала длительная болезнь.

22 января 2019 года стало известно, что ушел из жизни комик Терри Джонс. У него была редкая форма деменции. В заявлении семьи Терри сказано: "Все мы потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека". О смерти актера сообщает издание BBC.

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Что известно о деменции?Деменция – это тяжелое заболевание, поражающее людей преимущественно пожилого возраста. Заболевание характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, причиной которого является органическое поражение головного мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в потере имеющихся знаний, практических навыков и в невозможности усвоения новых.

К заявлению семья добавила такие слова: "В течение последних дней жена, дети, многодетная семья и много близких друзей постоянно были с Терри, когда он осторожно ускользал из своего дома на севере Лондона."

Семья также поблагодарила замечательных медицинских работников и сиделок, которые последние несколько лет делали Джонса не только терпеливым, но и часто радостным.

Комик-группа "Монти Пайтон" просуществовала с 1969 по 1983 год. За время существования шоу показали 45 его серий. Даже после завершения работы над "Монти Пайтон" Терри Джонс продолжал карьеру. Среди его работ есть книги, фильмы, телепрограммы, стихи. Также он был сценаристом комедийной ленты "Астерикс и Обеликс против Цезаря". Работал композитором и детским писателем.

Мир запомнил Джонса веселым и добрым, а его творческое наследие будет жить всегда.