Умер участник легендарной группы "The Doors": детали
В 71 год ушел из жизни бас-гитарист американской группы Даг Лубан. Об этом сообщила его жена на странице в фейсбуке. Причину смерти пока не разглашают.
Даг Лубан был участником группы "The Doors", которую называют одной из самых влиятельных в истории мировой музыки. Вместе с исполнителями бас-гитарист записал три популярных альбома – "Strange Days", "Waiting for the Sun" и "The Soft Parade".
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Своей трагедией поделилась жена музыканта на странице в социальной сети фейсбук.
Слова никогда не смогут выразить мою скорбь. Он был любовью всей моей жизни. Я буду скучать по его смеху больше, чем по любому другому. Земля пухом,
– призналась она в заметке.
На официальной странице группы "The Doors" тоже выразили свои соболезнования в связи с потерей.
Наши соболезнования семье, друзьям и поклонникам Дага Лубана. Даг сделал неоценимый вклад в рок-н-ролл и особенно в "The Doors",
– написали коллеги бас-гитариста.
Хотя группа никогда не имела постоянного басиста, Даг Лубан закрепил традицию, добавив свою игру на инструменте в альбомы "The Doors". До того группа имела только клавишника. Он же был постоянным участником другой американской группы "Clear Light", поэтому участвовал только в студийных записях.
Однажды мы с продюсером Полом Ротшильдом были на репетиции "Strange Days". Он спросил меня, не рассматриваю ли вариант присоединения к "The Doors". Он также продюсировал мою группу "Clear Light". Так что это меня обидело. Вы работаете с моей группой и хотите, чтобы я вышел из группы и присоединился к этой? И потому я отказал,
– рассказывал Даг Лубан.
Музыкант-ударник Джон Денсмор, который тоже некоторое время был в составе группы "The Doors", рассказывал, что с Дагом Лубаном они сотрудничали как братья. Вместе они посвятили немало времени репетициям в подвале. Барабанщик признается, что у Дага Лубана была стальная воля и неудержимое стремление к совершенству в музыке.
Даг Лубан и Джон Денсмор / Facebook /@Doug Lubahn