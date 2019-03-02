Умер Василий Портяк: реакция в сети на смерть известного писателя

Умер 63-летний Василий Портяк – известный украинский писатель, сценарист и прозаик – в субботу, 2 марта.

Василий умер после тяжелой продолжительной болезни – у писателя была сердечная недостаточность. О смерти писателя сообщили в социальных сетях.

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Портяк родился в 1952 году. Он также является автором сценариев популярных украинских фильмов "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи", "Меланхолический вальс" и известный своими прозами.

"Умер Василий Портяк – украинский новеллист. Последний из тройки: Стефаник – Тютюнник – Портяк. Не уверен, когда эта уже отрывистая цепь получит продолжение", – написал Богдан Пастух в Facebook.

"Сегодня ночью в результате короткой, но тяжелой болезни, не стало прекрасного человека Василия Портяка", – Андрей Мацкив.