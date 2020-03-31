Белорусский актер Виктор Дашкевич умер от коронавируса: что о нем известно

Виктор Дашкевич стал первым человеком в Беларуси, у которого подтвердили коронавирус. Сегодня, 31 марта, стало известно, что врачи не смогли спасти 75-летнего актера.

Пандемия коронавируса ежедневно уносит десятки тысяч жизней. Не обходит она и людей сферы культуры. От COVID-19 скончался известный белорусский актер театра Виктор Дашкевич. Он шесть дней находился в Витебске на вентиляции, однако не смог победить болезнь. Информацию о смерти пациента сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом говорится в материале агентсва "БелТА".

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До того, как Виктора госпитализировали, у него уже было хроническое обструктивное заболевание легких. После диагностирования коронавируса, его жена Светлана провела пять дней в витебской железнодорожной больнице с пневмонией.

Известно, что супруги имели плохое самочувствие и повышенную температуру 20 марта, а уже на следующий день их поместили в больницу. Впоследствии у Виктора подтвердили COVID-19. После ухудшения состояния здоровья его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Светлану отпустили домой на смоизоляцию 26 марта. Женщина говорит, что мужчина не был заграницей, поэтому неизвестно, где он мог инфицироваться.

Биография Виктора Дашкевича

Виктор Дашкевич родился 3 января 1945 года в Витебске. Учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте. С 1973 по 2020 год работал а Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа. В 2009 году сыграл в белорусском фильме "Яблоко луны". Это был его единственный опыт в киноиндустрии.

В 2016 году получил звание "Заслуженный артист Республики Беларусь". Также был награжден медалью Франциска Скорины, которую вручают работникам науки, образования и культуры за значительные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.



Виктор Дашкевич на сцене театра / Фото: kolastheatre.by



Виктор Дашкевич на спектакле / Фото: kolastheatre.by

Отметим, по состоянию на 31 марта в Беларуси зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек. Президент Александр Лукашенко ранее пренебрежительно относился к пандемии коронавируса и называл ее психозом.