Умер Бэррон Хилтон – владелец сети отелей Hilton

В Лос-Анджелесе в возрасте 91 года умер владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон.

Телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation сообщает, что Бэррон Хилтон умер естественной смертью.

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Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнью больших приключений и исключительных достижений,

– говорится в заявлении его сына Стивена Хилтона, который возглавляет фонд.

Внучка Бэррона Хилтона Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко расстроена уходом из жизни всоего деда.

"Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полное достижений и приключений", – написала она.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и генерального директора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 году. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, однако отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.