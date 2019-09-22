Умер Бэррон Хилтон – владелец сети отелей Hilton

11 Читати новину українською
Бэррон Хилтон
Бэррон Хилтон / Twitter

В Лос-Анджелесе в возрасте 91 года умер владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон.

Телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation сообщает, что Бэррон Хилтон умер естественной смертью.

Читайте также: Умер Брайан Терк – актер из сериала "Беверли-Хиллз": причина смерти

Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнью больших приключений и исключительных достижений,
– говорится в заявлении его сына Стивена Хилтона, который возглавляет фонд.

Внучка Бэррона Хилтона Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко расстроена уходом из жизни всоего деда.

"Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полное достижений и приключений", – написала она.

Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и генерального директора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 году. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, однако отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.

blog_ava
7 мифов о вагине, которые разрушают сексуальную жизнь
21 сентября
13318
Теги: Потери Бизнес Пэрис Хилтон LifeStyle Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Street style в Милане: как выглядят гости Недели моды на улицах "столицы моды"
21 сентября 21:31 Street style в Милане: как выглядят гости Недели моды на улицах "столицы моды"
54
День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
21 сентября 12:00 День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
Євгенія Мазур 509
От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
20 сентября 12:34 От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
321
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
20 сентября 11:02 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
8277
Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
20 сентября 09:30 Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1460
Новости
Больше новостей
Залиште відгук