Умер Владимир Этуш – звезда фильма "Кавказская пленница"

В России умер один из самых известных советских актеров – Владимир Этуш. На время смерти ему было 96 лет.

Эту информацию подтвердил директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, передает ТАСС. По его словам, в Международный женский день Владимира Этуша госпитализировали, а 9 марта медики сообщили родственникам о смерти актера.

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Владимир Абрамович умер сегодня в 12:30 в больнице, куда его увезли накануне, в пятницу, –рассказал Кирилл Крок.

Родственники Владимира Этуша пока воздерживаются от комментариев трагической новости и не сообщают место и время прощания со знаменитым актером. Медики и представители звезды советского кино еще не назвали причины его смерти.



Умер Владимир Этуш / Обозреватель

Умер Владимир Этуш: биография актера

Еще с детства Владимир Этуш знал, что хочет связать свою жизнь со сценой. Именно поэтому мужчина стал студентом популярного вуза – Театрального училища имени Б. Щукина, что в Москве. Владимир Этуш успешно закончил учебу в 1945 году и сразу начал сотрудничество с известными театрами российской столицы.

Уже за 10 лет активных выступлений актер решил попробовать свои силы в кино. Впервые на телеэкранах он появился в фильме "Председатель". Впоследствии Владимир Этуш сыграл одни из самых ярких ролей в фильмах "Старая, старая сказка", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Неисправимый лгун", "Бравые парни", "Три мушкетера" и др. Пожалуй, наибольшую славу советская звезда получил за роль заведующего райкомхозом Саахова в "Кавказской пленнице, или Новые приключения Шурика".

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Несмотря на почтенный возраст Владимир Этуш не прекращал работать. Он до последних дней своей жизни играл в театральных спектаклях, вызывая восторг у поклонников.

Однако здоровье советского актера уже подводило его. Ранее российские СМИ сообщали, что Владимир Этуш неоднократно отменял выступления в театре из-за плохого самочувствия. Так, в начале декабря 2018 года актер не вышел на сцену, вернувшись к работе за неделю.