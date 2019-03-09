Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"

Советский актер кино и театра Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какой была жизнь звезды "Кавказской пленницы" и по каким ролям он известен.

О смерти 96-летнего актера сообщил директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, который сотрудничал с ним до последних дней жизни. По его словам, 8 марта Владимира Этуша госпитализировали в клинику, а уже через день медики сообщили родственникам о смерти актера.

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Пока неизвестно, где и когда состоится прощание со звездой советского кино. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, каким был жизненный путь знаменитого Владимира Этуша.



Умер Владимир Этуш – звезда советского кино / ТАСС

Умер Владимир Этуш: биография актера

Родился Владимир Этуш в Москве 6 мая 1922 года. Отец советского актера был владельцем небольшого галантерейного цеха, а его мать – домохозяйкой. Проживала семья Этуш в доме с просторными 4 комнатами, что в то время считалось роскошью.

Первым, что я запомнил в детстве, был вид на Андреевскую церковь в Серебряническом переулке В церкви еще служили монахини. Затем храм превратили в какой-то склад, а наш переулок – в грязную улицу, на которую как раз выходили мои окна,

– вспоминал когда о родительском жилье Владимир Этуш.

Еще в школе Владимир Этуш любил участвовать в запланированных праздниках. Он охотно выходил на сцену, где искусно декламировал стихи и играл в ученических постановках. Поэтому будущий актер мечтал о большой сцене. После начала Второй мировой войны Владимир Этуш решил отложить свои планы покорить советский шоу-бизнес и вступить в ряды военных. На фронте он попал в стрелковый отряд, с которым участвовал в боях.



Владимир Этуш был на фронте / 24см

Уже после окончания войны Владимир Этуш успешно окончил актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина, что в Москве. После этого началась его карьера в столичных театрах. Впоследствии Владимир Этуш сыграл знаковые роли в фильмах.

Фильмография Владимира Этуша

В театре свой творческий путь Владимир Абрамович начал с колоритных и комедийных эпизодов. Первой заметной ролью актера стал слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Дуэт любимых Шекспиром слуг простаков был построен на импровизации и требовал от артистов полной свободы, находчивости, стремительных реакций и огромного обаяния, что сумел продемонстрировать Владимир Этуш. Эта роль актера стала одной из самых популярных в его творческом арсенале.

Не менее яркими была его работа в советском кино. Дебютировал Владимир Этуш в 1953 году в киноленте "Адмирал Ушаков". Впоследствии он талантливо перевоплотился в героев фильмов "Председатель", "Старая, старая сказка", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Неисправимый лгун", "Бравые парни", "Три мушкетера" и др. Пожалуй, наибольшую славу советская звезда получил за роль заведующего райкомунгоспома Саахова в "Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика", который хотел жениться на своенравной красавице.

После выхода картины на экраны знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен – мол, кавказцы и побить могут. А получилось совсем наоборот. Как-то пришел на рынок, так меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть встретили, как родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов – это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не своего... И всем было приятно. Особенно мне,

– делился ранее Владимир Этуш.

После смерти советского актера его поклонники заполонили сеть щемящими сообщениями. Кроме этого, в YouTube появилась нарезка из лучших ролей Владимира Этуша.

Смотрите фрагменты фильмографии Владимира Этуша: видео