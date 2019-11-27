Умер во время съемок: причина смерти актера Годфри Гао

59 Читати новину українською
Актер Годфри Гао / Instagram /@godfreygao

Тайваньско-канадский актер и фотомодель скончался на съемочной площадке спортивного реалити-шоу "Chase Me" в Китае. Об этом сообщили представители агентства, с которым сотрудничал Годфри Гао. Причиной смерти называют остановку сердца.

Годфри Гао был привлечен к съемкам программы "Chase Me" – "Догони меня", которая делает вызов звездам, чтобы приобщить их к спортивному противостоянию профессиональным конкурентам. Во время съемок актер потерял сознание и упал. Этот инцидент произошел сегодня утром, 27 ноября, сообщает CNN.

Читайте также: Умер участник легендарной группы "The Doors": детали

В официальном заявлении представители агентства JetStar Entertainment утверждают, что Годфри Гао сразу госпитализировали. Медики были рядом с ним на съемочной площадке до транспортировки в больницу, где проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину так и не удалось, он умер через три часа после того, как потерял сознание.

Мы шокированы и расстроены тем, что произошло. Представители агентства постоянно были непосредственно у него, пока его семья спешила на место происшествия,
– сообщают в заявлении.


Актер и модель Годфри Гао / Instagram /@godfreygao

Свидетели трагедии уверяют, что ему предоставили своевременную медицинскую помощь. Коллеги актера просят поклонников и СМИ не будоражить эту трагедию и позволить семье пережить потерю без вмешательств в их личное пространство.

Мы чувствуем безграничное страдание и чрезвычайную грусть. Мы контактируем с семьей Гао, чтобы правильно протрактовать последствия,
– отмечается в сообщении.

Рожденный в Тайване, Гао преуспел в Китае и за его пределами. Он был первым азиатским мужчиной, который представил модный бренд Louis Vuitton, а также снялся вместе с Еленой Хиди и Лили Коллинз в фильме "Орудия смерти: город костей" в 2013 году. Гао также появился в многочисленных китайских телевизионных шоу и научно-фантастическом фильме 2019 года "Шанхайская крепость".


Актер и модель Годфри Гао / Instagram /@godfreygao

Сколько мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья
сегодня
1348
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Китай Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня 11:15 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 19086
Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
26 ноября 18:21 Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
Юлія Турелик 3777
Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
26 ноября 18:00 Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
Уляна Журба 72
11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
26 ноября 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
Юлія Девда 12028
Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
25 ноября 16:20 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 207
Новости
Больше новостей
Залиште відгук