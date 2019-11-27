Умер во время съемок: причина смерти актера Годфри Гао

Тайваньско-канадский актер и фотомодель скончался на съемочной площадке спортивного реалити-шоу "Chase Me" в Китае. Об этом сообщили представители агентства, с которым сотрудничал Годфри Гао. Причиной смерти называют остановку сердца.

Годфри Гао был привлечен к съемкам программы "Chase Me" – "Догони меня", которая делает вызов звездам, чтобы приобщить их к спортивному противостоянию профессиональным конкурентам. Во время съемок актер потерял сознание и упал. Этот инцидент произошел сегодня утром, 27 ноября, сообщает CNN.

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В официальном заявлении представители агентства JetStar Entertainment утверждают, что Годфри Гао сразу госпитализировали. Медики были рядом с ним на съемочной площадке до транспортировки в больницу, где проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину так и не удалось, он умер через три часа после того, как потерял сознание.

Мы шокированы и расстроены тем, что произошло. Представители агентства постоянно были непосредственно у него, пока его семья спешила на место происшествия,

– сообщают в заявлении.



Актер и модель Годфри Гао / Instagram /@godfreygao

Свидетели трагедии уверяют, что ему предоставили своевременную медицинскую помощь. Коллеги актера просят поклонников и СМИ не будоражить эту трагедию и позволить семье пережить потерю без вмешательств в их личное пространство.

Мы чувствуем безграничное страдание и чрезвычайную грусть. Мы контактируем с семьей Гао, чтобы правильно протрактовать последствия,

– отмечается в сообщении.

Рожденный в Тайване, Гао преуспел в Китае и за его пределами. Он был первым азиатским мужчиной, который представил модный бренд Louis Vuitton, а также снялся вместе с Еленой Хиди и Лили Коллинз в фильме "Орудия смерти: город костей" в 2013 году. Гао также появился в многочисленных китайских телевизионных шоу и научно-фантастическом фильме 2019 года "Шанхайская крепость".



Актер и модель Годфри Гао / Instagram /@godfreygao