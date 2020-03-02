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Умер знаменитый художник Улай – бывший партнер Марины Абрамович

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В столице Словении умер один из самых известных художников-концептуалистов Улай. Бешеную популярность он получил благодаря сотрудничеству и отношениям с сербской коллегой Мариной Абрамович. На момент смерти художнику было 76 лет.

Как сообщает BBC, Улай умер 2 марта 2020 года в городе Любляна. Официальных причин не называют, поэтому в сети подозревают, что это была естественная смерть, вызванная возрастом.

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Родился художник в немецком Золингене в 1943 году. В школьные годы Улай начал интересоваться искусством и пробовать себя в разных жанрах. Кроме этого, немецкий художник изучал фотографию и любил делать необычные кадры.

Однако наибольшую известность он получил благодаря творческой коллаборации, которая вошла в историю мирового искусства ХХ века. Причиной его успеха был тандем с художницей из Сербии Мариной Абрамович. Пара познакомилась в 1976 году в Амстердаме и впоследствии приковала внимание всего мира к своим отношениям, ведь об их перформансах неустанно писали все зарубежные СМИ.

Марина и Улай не боялись удивлять публику своими роликами. Самыми известными их перформансами являются "Отношения в пространстве" (1976), "Отношения во времени" (1977) и "Энергия покоя" (1980). Перед камерой Марина и Улай бежали навстречу друг другу и с силой сталкивались, или же стояли спиной друг к другу на протяжении 17 часов, демонстрируя возможности человека благодаря энергии зрителей, или же держали лук, нацеленный на избранника. В каждом шоу был особый философский смысл, который заставлял поклонников задуматься.

Смотрите фрагмент одного из самых опасных перформансов Улая и Марины Абрамович: видео

В 1980 году Улай и Марина Абрамович решили узаконить отношения. По замыслу, пара должна была встретиться на середине Великой Китайской стены и обменяться там клятвами. Однако путь в борьбе с бюрократией и пройденные 2500 километров обернулись разрывом.

Этот поход превратился в законченную личную драму. Улай стартовал из пустыни Гоби, я – от Желтого моря. После того, как каждый из нас прошел 2500 километров, мы встретились и простились навсегда,
– вспоминала Марина Абрамович.

Последний раз пара виделась в 2010 году. Со времени разрыва Улая и Марины прошло 22 года, однако во время перформанса женщина не сдержала своих слез. Немецкий художник неожиданно появился на ее шоу "В присутствии художника". По замыслу Абрамович, она встречалась взглядом с незнакомцами, которые приняли участие в действе. Одним из гостей был Улай. Именно эта встреча запомнилась всем поклонникам тандема, ведь трогательные кадры не оставили никого равнодушным.

Смотрите видео последней встречи Улая и Марины Абрамович:

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Исскусство Потери Новости LifeStyle LifeStyle
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