Умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
В США умерла знаменитая американская актриса Келли Престон. На время смерти жене Джона Траволты было 57 лет. Представители супругов официально подтвердили информацию и назвали причину внезапной смерти.
Как говорится в материале People, Келли Престон умерла утром 12 июля. Актриса на протяжении 2 лет лечилась от рака молочной железы, тщательно скрывая информацию о болезни от СМИ. По словам представителя Джона Траволты и Келли Престон, именно эта онкоболезнь и унесла жизни голливудской звезды.
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"Утром 12 июля 2020 года Келли Престон, замечательная жена и мать, ушла из жизни после двухлетней борьбы с раком. Она выбрала приватность в этой ситуации и на протяжении длительного времени проходила лечение, получая заботу от семьи и друзей. Келли была яркой, прекрасной и любящей, она заботилась о других и делала особым все, за что бралась", – рассказал представитель супругов.
Кроме этого, помощники Джона Траволты обратились ко всем поклонникам и журналистам. От имени актера они попросили не вмешиваться в церемонию прощания с Келли Престон и не нарушать их приватность в сложное время.
Умерла Келли Престон: что известно об актрисе
Келли Престон родилась в 1962 году в Гонолулу, что на Гавайях. После окончания школы актриса сразу же взялась воплощать свою мечту и поступила на учебу в университет Южной Калифорнии. Уже в 1985 году Келли получила первые роли в кино и телевизионных шоу.
За годы своей карьеры актриса сыграла в десятках успешных фильмов. В частности, в фильмографии Келли Престон:
- "Кодекс Готти" (2017)
- "Казино Джек" (2010)
- "Последняя песня" (2010)
- "Так себе каникулы" (2009)
- "Смертный приговор" (2007)
- "Высший пилотаж" (2004)
- "Вернуть отправителю" (2004)
- "Вид сверху лучше" (2003)
- "Чего хочет девушка" (2003)
- "Поле боя: Земля" (2001)
- "Джек Фрост" (1998)
- "Дурман любви" (1997)
- "Джерри Магуайер" (1996)
- "От заката до рассвета" (1996)
- "Близнецы" (1988) и др.
Келли Престон: личная жизнь
Знаменитой Келли Престон была не только благодаря своей работе. В конце 80-х актриса закрутила роман с Джоном Траволтой. Уже в 1991 году знаменитый ловелас сделал предложение любимой в новогоднюю ночь. Тогда Джон Траволта устроил романтический уикенд для Келли Престон в Швейцарии и предложил ей выйти замуж с видом на невероятные горы. Пара поженилась уже осенью 1991 года.
"Мой дорогой Джонни, самый прекрасный человек, которого я знаю. Ты даешь мне надежду, когда я почувствую, что все потеряно, полюбил меня терпеливо и безоговорочно... Заставляешь меня смеяться сильнее, чем любой другой человек в мире... С тобой я всегда знаю, что все будет хорошо, независимо от того, что произойдет. Люблю навсегда", – написала Келли Престон в 28-ю годовщину брака.
У супругов трое детей – сын Джетт, родившийся на следующий год после их свадьбы, дочь Элла и сына Бен. В 2010 году первенец Джона Траволты и Келли Престон умер после борьбы с болезнью, а пара вместе переживала потерю сына.
Когда состоится прощание с Келли Престон, пока неизвестно.