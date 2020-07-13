Умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

В США умерла знаменитая американская актриса Келли Престон. На время смерти жене Джона Траволты было 57 лет. Представители супругов официально подтвердили информацию и назвали причину внезапной смерти.

Как говорится в материале People, Келли Престон умерла утром 12 июля. Актриса на протяжении 2 лет лечилась от рака молочной железы, тщательно скрывая информацию о болезни от СМИ. По словам представителя Джона Траволты и Келли Престон, именно эта онкоболезнь и унесла жизни голливудской звезды.

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"Утром 12 июля 2020 года Келли Престон, замечательная жена и мать, ушла из жизни после двухлетней борьбы с раком. Она выбрала приватность в этой ситуации и на протяжении длительного времени проходила лечение, получая заботу от семьи и друзей. Келли была яркой, прекрасной и любящей, она заботилась о других и делала особым все, за что бралась", – рассказал представитель супругов.

Кроме этого, помощники Джона Траволты обратились ко всем поклонникам и журналистам. От имени актера они попросили не вмешиваться в церемонию прощания с Келли Престон и не нарушать их приватность в сложное время.

Умерла Келли Престон: что известно об актрисе

Келли Престон родилась в 1962 году в Гонолулу, что на Гавайях. После окончания школы актриса сразу же взялась воплощать свою мечту и поступила на учебу в университет Южной Калифорнии. Уже в 1985 году Келли получила первые роли в кино и телевизионных шоу.

За годы своей карьеры актриса сыграла в десятках успешных фильмов. В частности, в фильмографии Келли Престон:

"Кодекс Готти" (2017)

"Казино Джек" (2010)

"Последняя песня" (2010)

"Так себе каникулы" (2009)

"Смертный приговор" (2007)

"Высший пилотаж" (2004)

"Вернуть отправителю" (2004)

"Вид сверху лучше" (2003)

"Чего хочет девушка" (2003)

"Поле боя: Земля" (2001)

"Джек Фрост" (1998)

"Дурман любви" (1997)

"Джерри Магуайер" (1996)

"От заката до рассвета" (1996)

"Близнецы" (1988) и др.

Келли Престон: личная жизнь

Знаменитой Келли Престон была не только благодаря своей работе. В конце 80-х актриса закрутила роман с Джоном Траволтой. Уже в 1991 году знаменитый ловелас сделал предложение любимой в новогоднюю ночь. Тогда Джон Траволта устроил романтический уикенд для Келли Престон в Швейцарии и предложил ей выйти замуж с видом на невероятные горы. Пара поженилась уже осенью 1991 года.

"Мой дорогой Джонни, самый прекрасный человек, которого я знаю. Ты даешь мне надежду, когда я почувствую, что все потеряно, полюбил меня терпеливо и безоговорочно... Заставляешь меня смеяться сильнее, чем любой другой человек в мире... С тобой я всегда знаю, что все будет хорошо, независимо от того, что произойдет. Люблю навсегда", – написала Келли Престон в 28-ю годовщину брака.

У супругов трое детей – сын Джетт, родившийся на следующий год после их свадьбы, дочь Элла и сына Бен. В 2010 году первенец Джона Траволты и Келли Престон умер после борьбы с болезнью, а пара вместе переживала потерю сына.

Когда состоится прощание с Келли Престон, пока неизвестно.