В Великобритании умерла знаменитая актриса и певица Вера Линн. На момент смерти ей было 103 года. Мировую славу она получила в годы Второй мировой войны и своим творчеством стала голосом надежды на победу.

По данным The Guardian, смерть Веры Линн наступила 18 июня. Умерла знаменитая британка в своем имении, расположенном в графстве Сассекс. Во время смерти 103-летняя звезда была в кругу ближайших родственников, которые и подтвердили журналистам эту информацию.

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На новость о смерти Веры Линн уже отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал, что Вера Линн годами вдохновляла всю нацию и своими песнями давала надежду на лучшее будущее, поэтому "ее голос будет жить, чтобы поддержать следующие поколения".

Ожидается, что королева Елизавета II выразит свои соболезнования родственникам Веры Линн. В своей речи в начале пандемии коронавируса Ее Величество использовала цитату из песни We'll Meet Again, продемонстрировав, что знает творчество культовой певицы.

Что известно о Вере Линн: краткая биография

Вера Линн стала известна всему миру во времена Второй мировой войны. Тогда песни британки звучали на всех радиостанциях Европы, а саму артистку называли "Душечкой Вооруженных сил" (The Forces' Sweetheart).

Слушайте одну из самых известных песен Веры Линн – We'll Meet Again: аудио

Профессионально петь артистка начала в возрасте 7 лет. Уже в 1935 году Вера Линн послушала совет отца и бросила курсы портнихи. Вместо этого она записала первую песню с оркестром Джо Лосса: выступление прозвучало на радио в прямом эфире, поэтому уже на следующий день все британцы захотели услышать еще раз талантливую Веру Линн.

Композиции артистки возглавляли хит-парады, а красавицу стали приглашать и в кино. Вера Линн сыграла в 4 фильмах, которые известны в Великобритании. Кроме этого, за свое творчество она получила Орден Британской империи и Орден святого Джона.

Вера Линн была лично знакома с королевой Елизаветой II. В завершение своей карьеры в 1995 году звезда сыграла последний концерт в Букингемском дворце.