Американская актриса Галин Горг умерла в день своего рождения – 15 июля. Причиной смерти стало онкозаболевание, с которым звезда сериала "Твин Пикс" боролась на протяжении нескольких недель.

Как сообщает The Daily Mail, Галин Горг узнала о раке неодавно, когда болезнь была на последней стадии. Болезнь распространилась на все органы, поэтому спасти актрису медикам не удалось. По стечению обстоятельств, смерть Галин Горг наступила 15 июля, когда звезда должна была отмечать пятьдесят шестой день рождения. Сейчас родственники актрисы подтвердили информацию о потере.

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"Галин Горг была важной частью нашей семьи и значила очень много для каждого из нас. Ей поставили диагноз рак, когда болезнь уже успела распространиться на легкие и все тело. Врачи заявили, что ей осталось жить всего несколько дней, может, неделю. Все мы молились за нее в надежде на чудо. Но с прискорбием должны сообщить, что она умерла", – говорится в заявлении родственников.

Что известно о Галин Горг

Начинала Галин Горг свою карьеру как профессиональная танцовщица. В восьмидесятых годах она приняла участие во многих шоу, потому харизматическую красавицу и заметили представители Голливуда.

За время своей карьеры актриса Галин Горг сыграла в более 54 фильмах и сериалах. Наибольшую известность в Голливуде она имела в 1990-х и 2000-х годах. Тогда Галин Горг появилась в таких успешных фильмах:

"Рокбокоп 2"

"Твин Пикс"

"На гребне волны"

"Принц из Беверли-Хиллс"

"Ксена: Принцесса-воин"

"Америка-3000"

"Ночь страшного суда"

"Принцесса на Рождество" и др.

Интересно, что перед Новым годом Галин Горг опубликовала жизнерадостное видео, на котором развернулась на фоне сказочных пейзажей. Актриса призналась, что 2020-й должен принести ей много улыбок, перспектив, позитива и счастья. Под сообщением сотни поклонников Галин Горг опубликовали слова сочувствия и поддержки родственникам звезды.