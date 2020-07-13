В Голливуде приходят в себя от новости о смерти 57-летней актрисы Келли Престон. Особенно тяжело потерю переживает ее муж Джон Траволта. В сети актер и его дочь Элла опубликовали сообщения, которые тронули всех поклонников.

Умерла Келли Престон: реакция Джона Траволты

На инстаграм-странице Джон Траволта подтвердил информацию о смерти Келли Престон. Актер отметил, что его жена Келли Престон мужественно боролась с раком молочной железы.

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"С прискорбием сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла 2-летнюю борьбу с раком молочной железы. Она мужественно боролась за жизнь, имея поддержку и любовь многих людей... Любовь моей Келли и ее жизнь навсегда запомнятся... Ты вся моя любовь", – написал Джон Траволта, чем растрогал своих поклонников.

В то же время актер обратился к работникам онкологического центра Андерсона при Техасском университете. Именно там, по словам Джона Траволты, Келли Престон проходила курс лечения. Мужчина поблагодарил за заботу медсестер и врачей и их работу, которая продлила жизнь актрисы на 2 года.

Отреагировала на смерть Келли Престон и ее дочь Элла. Девушка написала в сети не менее трогательное сообщение, в котором рассказала, какой была ее мама в обыденной жизни.

"Я никогда не встречала такого смелого, сильного, прекрасного и любящего человека, как ты. Каждый, кому посчастливилось хоть раз встретить тебя, согласится, что ты имела особое сияние и свет, который никогда не перестает светить, и это заставляет кого-то чувствовать мгновенное счастье. Спасибо за то, что ты была такой для меня, несмотря ни на что. Спасибо за твою любовь. Благодарю за помощь и спасибо, что делали этот мир лучше. Я так люблю тебя, мама", – написала Элли Траволта.

В то же время младший сын Джона Траволты и Келли Престон – 9-летний Бенджамин – не имеет страниц в соцсетях, поэтому воздержался от комментария.

Что известно о смерти Келли Престон

На протяжении 2 лет лечения от рака, Келли Престон не разглашала диагноза в СМИ. Вероятно, актриса не хотела шумихи и пристального внимания журналистов к ее лечению.

Умерла Келли Престон 12 июля 2020 года. На время смерти ей было 57 лет. Джон Траволта через менеджеров уже обратился к прессе и общественности с просьбой не нарушать их приватность во время прощания с Келли Престон. Где и когда состоятся похороны – пока неизвестно.