На днях тело Найи Риверы таки нашли в озере Пиру, Калифорния. Судмедэксперты уже сделали вскрытие и представили официальную причину смерти – утопление. Кроме этого, правоохранители обнародовали результаты тестов на наркотики и алкоголь в крови.

Все детали смерти звезды сериала "Хор" объявили на пресс-конференции, передает People. По данным следствия, Ная Ривера утонула в результате несчастного случая. Перед отдыхом на озере с сыном она не принимала ни наркотиков, ни алкоголя, а на ее теле не было никаких следов насилия. Поэтому версию о самоубийстве или убийстве опровергли.

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"Результаты вскрытия подтверждают, что Ная Ривера утонула. Экспертиза не показала никаких следов насилия или болезней, которые могли стать причиной смерти. Расследование также не указывало, что актриса употребляла алкоголь или наркотики, которые могли вызвать смерть, однако образцы крови передали на токсикологическую проверку", – отчитались в полиции.

То, что само тело Наи Риверы нашли в озере Пиру, не вызывает сомнений у правоохранителей. По зубам экспертам удалось подтвердить, что это звезда сериала "Хор".

Что случилось с Наей Риверой Еще 8 июля 33-летняя Ная Ривера арендовала катер и отправилась со своим 4-летним сыном Джози на отдых. Актриса выбрала озеро Пиру с живописными видами и посреди водоема остановилась, чтобы поплавать с ребенком. Впоследствии сына звезды нашли на судне, когда он спал в защитном жилете, а в течение 5 дней спасатели искали тело самой Наи Риверы.

По словам правоохранителей, актриса утонула из-за подводных течений, которые являются привычным явлением на озере Пиру. Подозревают, что Ная Ривера помогла сыну вылезти на катер, однако на спасение себя ей не хватило силы. Если бы на актрисе был спасательный жилет, она могла бы остаться живой.

За час до того, как нашли тело Найи Риверы, на место трагедии приехали актеры из сериала "Хор". Все они объединились в молитве за коллегу, что зафиксировали на печальном кадре. Когда состоится прощание с Наей Риверой, пока не сообщается.