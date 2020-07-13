Британская танцовщица и блогер Николь Теа, которая получила известность благодаря своим роликам о беременности на ютубе, умерла. На время смерти ей было 24 года.

Трагическую новость сообщила мама знаменитости на ее личной странице в инстаграме. Она рассказала, что вместе с Николь погиб ее нерожденный сын, которого она назвала Рейн. Звезда ушла из жизни в субботу, 11 июля. Причины смерти ее родные не называют.

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С прискорбием я должна сообщить вам, что Николь и ее сын, которого она и ее партнер Бога назвали Рейн, умерли в субботу утром,

– написала мать.

У Николь была большая аудитория подписчиков в Инстаграме – более 156 тысяч пользователей сети. Она с радостью делилась с ними зажигательными танцевальными роликами, рассказывала о беременности. На ее личный ютуб-канал подписалось почти 85 тысяч человек. Видео пересматривали несколько сотен тысяч раз и активно обсуждали в комментариях.

Мать Николь рассказала в заметке, что ее дочь запланировала несколько новых роликов на ютубе. Ее партнер, уличный танцор Глобал Бога позволил опубликовать ролики после смерти своей избранницы.

Предлагаем посмотреть яркие сообщения, которые появлялись в инстаграм-профиле Николь и видео на ее ютутб канале, которое было презентовано несколько часов назад.

Смотрите блог Николь Теа: видео