Умерла Николь Теа – британская танцовщица и блогер
Британская танцовщица и блогер Николь Теа, которая получила известность благодаря своим роликам о беременности на ютубе, умерла. На время смерти ей было 24 года.
Трагическую новость сообщила мама знаменитости на ее личной странице в инстаграме. Она рассказала, что вместе с Николь погиб ее нерожденный сын, которого она назвала Рейн. Звезда ушла из жизни в субботу, 11 июля. Причины смерти ее родные не называют.
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С прискорбием я должна сообщить вам, что Николь и ее сын, которого она и ее партнер Бога назвали Рейн, умерли в субботу утром,
– написала мать.
У Николь была большая аудитория подписчиков в Инстаграме – более 156 тысяч пользователей сети. Она с радостью делилась с ними зажигательными танцевальными роликами, рассказывала о беременности. На ее личный ютуб-канал подписалось почти 85 тысяч человек. Видео пересматривали несколько сотен тысяч раз и активно обсуждали в комментариях.
Мать Николь рассказала в заметке, что ее дочь запланировала несколько новых роликов на ютубе. Ее партнер, уличный танцор Глобал Бога позволил опубликовать ролики после смерти своей избранницы.
Предлагаем посмотреть яркие сообщения, которые появлялись в инстаграм-профиле Николь и видео на ее ютутб канале, которое было презентовано несколько часов назад.
Смотрите блог Николь Теа: видео