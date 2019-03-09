Умерла 19-летняя победительница конкурса красоты Мiss Teenager Лотте ван дер Зее: причина

22 Читати новину українською
Умерла победительница Мiss Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зее
Умерла победительница Мiss Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зее / Instagram / @lotte_zee

Все западные СМИ взорвались новостью: умерла 19-летняя победительница Мiss Teenager Universe-2017 из Нидерландов Лотте ван дер Зее. Родственники модели и представители конкурса красоты подтвердили жуткую новость.

Трагедия произошла в среду, 6 марта. Однако в СМИ узнали о смерти Лотты ван дер Зее только за 2 дня. Родственники модели сначала не хотели привлекать внимание к своему горю и проводить девушку в последний путь без огласки в СМИ. Информацию о трагедии они сообщили только поклонникам Лотты ван дер Зее.

Читайте также: Умер Владимир Этуш – звезда фильма "Кавказская пленница"

Наша жемчужина ушла от нас в среду, 6 марта, в 22:47. Любимой Лотты больше нет с нами. Наши сердца разбиты,
– написали в сети родители модели.

Победительница конкурса красоты Мiss Teenager Universe-2017 накануне своего 20-летия поехала на отдых в Австрию. Внезапно после горнолыжного курорта Лотта ван дер Зее почувствовала себя плохо, после чего у нее случился сердечный приступ.

В сети девушки опубликовали одно из последних ее фото с Вестендорфа. Там беззаботная красавица позировала на фоне заснеженных гор, одетая в красный комбинезон и шапку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

По словам родителей Лотты ван дер Зее, за ночь до трагедии она вместе со своими друзьями вернулась в Нидерланды, "радостной и без каких-либо жалоб на самочувствие". Однако уже на завтрак она не пришла. Родители нашли модель без сознания в ее комнате. Победительнице конкурса красоты оказали экстренную медицинскую помощь и направили в ближайший госпиталь. Больше недели медики боролись за жизнь 19-летней девушки. Однако после искусственной комы у Лотты ван дер Зее постепенно отказали все органы, поэтому родители приняли сложное решение и отключили девушку от аппаратов искусственного поддержания жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 

blog_ava
Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
сегодня
10607
Теги: LifeStyle Конкурс красоты Потери Нидерланды Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"
сегодня 14:27 Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"
248
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
сегодня 11:03 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 868
6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
8 марта 18:10 6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
Настя Сукач 6627
Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
8 марта 13:01 Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
Настя Сукач 3665
Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
8 марта 11:37 Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
227
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук