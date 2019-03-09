Умерла 19-летняя победительница конкурса красоты Мiss Teenager Лотте ван дер Зее: причина

Все западные СМИ взорвались новостью: умерла 19-летняя победительница Мiss Teenager Universe-2017 из Нидерландов Лотте ван дер Зее. Родственники модели и представители конкурса красоты подтвердили жуткую новость.

Трагедия произошла в среду, 6 марта. Однако в СМИ узнали о смерти Лотты ван дер Зее только за 2 дня. Родственники модели сначала не хотели привлекать внимание к своему горю и проводить девушку в последний путь без огласки в СМИ. Информацию о трагедии они сообщили только поклонникам Лотты ван дер Зее.

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Наша жемчужина ушла от нас в среду, 6 марта, в 22:47. Любимой Лотты больше нет с нами. Наши сердца разбиты,

– написали в сети родители модели.

Победительница конкурса красоты Мiss Teenager Universe-2017 накануне своего 20-летия поехала на отдых в Австрию. Внезапно после горнолыжного курорта Лотта ван дер Зее почувствовала себя плохо, после чего у нее случился сердечный приступ.

В сети девушки опубликовали одно из последних ее фото с Вестендорфа. Там беззаботная красавица позировала на фоне заснеженных гор, одетая в красный комбинезон и шапку.

По словам родителей Лотты ван дер Зее, за ночь до трагедии она вместе со своими друзьями вернулась в Нидерланды, "радостной и без каких-либо жалоб на самочувствие". Однако уже на завтрак она не пришла. Родители нашли модель без сознания в ее комнате. Победительнице конкурса красоты оказали экстренную медицинскую помощь и направили в ближайший госпиталь. Больше недели медики боролись за жизнь 19-летней девушки. Однако после искусственной комы у Лотты ван дер Зее постепенно отказали все органы, поэтому родители приняли сложное решение и отключили девушку от аппаратов искусственного поддержания жизни.