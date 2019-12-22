Умерла 30-летняя Mama Cax – известная модель и звезда показов Рианны

В Нью-Йорке умерла перспективная американская модель Каксми Брутус, более известная под псевдонимом Mama Cax. Ко времени смерти девушке было всего 30 лет.

Соответствующую информацию подтвердили родственники манекенщицы и ее представители. Последние дни жизни Mama Cax провела в одном из госпиталей Нью-Йорка, о чем она рассказала на инстаграм-странице. Модель жаловалась на сильную боль в животе и значительные проблемы со здоровьем. В течение недели модель, которая ранее лечилась от рака, проходила обследование, но одолеть болезнь ей так и не удалось.

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Mama Cax провела последнюю неделю в больнице и, к сожалению, умерла в понедельнику, 16 декабря ... Было бы преуменьшением назвать Cax бойцом. Как человек, переживший рак, она привыкла брать на себя решение сразу нескольких проблем. В свои последние дни она боролась со свойственной ей жесткостью,

– говорится в официальном сообщении.

Множество моделей уже успели отреагировать на печальную новость. Пышнотелая манекенщица Тесс Холлидей отметила, что для нее было честью знать Mama Cax, смотреть за ее развитием и особым сиянием на подиумах. Модель Искра Лоуренс также не сдерживала грусти от новостей о смерти коллеги: "Нет никаких слов, чтобы передать, насколько я благодарна Богу, что знала тебя ... Я буду хранить воспоминания о Cax до тех пор, пока мы когда-то опять не встретимся".



Умерла модель Mama Cax / Instagram / @mamacax

Модель Mama Cax умерла: что известно о ней

Настоящее имя харизматичной манекенщицы Mama Cax было Каксми Брутус. Она была родом из США, а большую часть своей жизни провела на Гаити. В возрасте 14 лет у звезды диагностировали рак костей и легких. Mama Cax перенесла несколько сложных операций, одна из которых завершилась ампутацией ноги.

Однако это отнюдь не повлияло на стремление американки стать моделью. В 2017 году она подписала перспективный контракт с агентством Jag Models. С тех пор жгучая Mama Cax участвовала в фотосессиях брендов Becca Cosmetics, Olay, Chromat и др. Огромную популярность ей принесло участие в ежегодных показах белья от Рианны. В течение нескольких лет она была звездой Savage x Fenty и часто появлялась в рекламных кампаниях бренда.

Кроме этого, Mama Cax была активной блогершей. В сети она щеголяла результатам стильных съемок и кадрами с отдыха. Как это было – смотрите в подборке LifeStyle 24.