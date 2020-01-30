Умерла 38-летняя диджей Люси Стоун: известна причина

"Королева электронной музыки" Люси Стоун умерла в 38 лет. Диджей покончила жизнь самоубийством из-за болезненного разрыва с бойфрендом.

Об этом сообщает таблоид The ​​Sun. Люси Стоун была популярным диджеем в ​​Великобритании. Свой успех она получила благодаря выступлениям в культовом клубе Лондона Ministry of Sound. Ее внезапное исчезновение осенью 2019 года не вызывало подозрения, ведь сторонники решили, что музыкант просто взяла творческую паузу, или же активно выступает в ОАЭ, где также была популярной. На днях стало известно, что 4 сентября Люси Стоун покончила жизнь самоубийством.

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Перед смертью артистка написала сообщение своим родным и близкой подруге. Люси Стоун призналась, что у нее есть суицидальные мысли и истощилась от проблем в личной жизни. Родственники пытались дозвониться до диджея, однако спасти ее не смогли. Люси Стоун выпрыгнула с 14 этажа жилого дома в Западном Лондоне. От множественных травм она скончалась на месте. Распознать тело удалось с помощью татуировок девушки.

Известно, что перед самоубийством Люси Стоун разошлась с бойфрендом. Пара строила отношения на протяжении 5 лет, поэтому разрыв ошеломил диджея. Именно это и стало причиной самоубийства, рассказывают ее родные. Кроме этого, незадолго до смерти Люси Стоун решила добавить к своему графику еще несколько выступлений, поэтому была истощена и от работы.

Люси только разошлась со своим бойфрендом Андре, после чего у нее были недолгие отношения, которые тоже распались. Она искала утешение в работе, поэтому разрывалась между Британией и Эмиратами. Она была опустошена и истощена,

– рассказала ее подруга.

Люси Стоун была родом из британского Эссекса. С детства девушка стремилась заниматься музыкой, потому посещала специальные курсы в школе. А уже в подростковом возрасте начала составлять первые каверы на известные хиты. В 38 лет Люси Стоун могла похвастаться большими достижениями: ее знали в Великобритании и ОАЭ, а всего за несколько лет работы она смогла приобрести элитное жилье в Лондоне. Эффектная артистка была и известной в сети, однако незадолго до самоубийства решила удалить все сообщения, опубликованные в 2019 году, и совместные фото с бывшим возлюбленным.

"Карьера Люси была невероятной. Она была на вершине своей славы, сотрудничая с лучшими клубами и промоутерами. Но музыкальная индустрия может быть тяжелой и привести к одиночеству", – добавила подруга Люси Стоун.