Умерла актриса Пегги Липтон – звезда сериала "Твин Пикс"

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Умерла звезда "Твин Пикса" Пегги Липтон
Умерла звезда "Твин Пикса" Пегги Липтон / nexttribe.com

В США умерла известная актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из ведущих ролей в сериале "Твин Пикс". На время смерти знаменитости было 72 года.

Как сообщает ABC News, информацию о смерти Пегги Липтон подтвердили родственники голливудской актрисы. По их словам, звезда "Твин Пикса" длительное время лечилась от онкозаболевания, однако, несмотря на все усилия, выздороветь ей не удалось. Умерла Пегги Липтон 11 мая в Лос-Анджелесе в окружении семьи и близких.

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Наши сердца разбиты, потому Пегги Липтон умерла сегодня от рака. Ее жизнь закончилась, когда она находилась в окружении дочерей и племянниц. Мы счастливы, что были частью ее будней и много времени проводили вместе. Не можем выразить словами всю боль, которую чувствуем сейчас, ведь Пегги была и всегда будет нашим маяком света. Она навсегда останется частичкой нас,
– рассказали родственники актрисы.

Сейчас представители голливудской звезды не разглашают, когда и где состоится прощание с Пегги Липтон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Twin Peaks (@welcometotwinpeaks)

Умерла Пегги Липтон: биография и фильмография актрисы

Свою актерскую карьеру Пегги Липтон начинала с модельного агентства "Ford Models". И после того, как в 1964 году ее семья переехала в Лос-Анджелес, красавица задумалась о съемках в кино. Пегги подписала контракт с "Universal Pictures" и сразу же появилась в телепроектах. В частности, наиболее успешными были ее роли в кинолентах "Отряд", "Стиляги", "Смена личности", "Почтальон", "Захватчики", "Блю", "Дорога на Запад", "Секреты", "Справедливость Эмми", "Шпионка", "Джекпот". Однако мировую славу Пегги Липтон принесла одна из ведущих ролей в сериале "Твин Пикс", где актриса мастерски перевоплотилась в Норму Дженнингс.

За время своей успешной работы в Голливуде актриса получила не только миллионы поклонников, но и отличия. Так, в 1971 году она получила премию "Золотой глобус" в категории лучшая женская роль. Кроме этого, Пегги Липтон со своими авторскими песнями попала в чарт Billboard.

Что касается личной жизни, то она была замужем за Куинси Джонсом, с которым воспитывала двух дочерей. Кидада и Рашида Джонс решили повторить успех звездной мамы и стали актрисами.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Потери
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