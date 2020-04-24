Умерла актриса Ширли Найт – звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"

В США умерла одна из известных голливудских актрис Ширли Найт. На момент смерти ей было 83 года. Родственники кинозвезды отмечают, что причиной смерти не был коронавирус.

Информацию о смерти Ширли Найт подтвердила ее старшая дочь – актриса Кейтлин Хопкинс. В фейсбуке она написала, что еще в марте 2020 года забрала маму из Лос-Анджелеса, чтобы самоизолироваться на время карантина. В канун смерти Ширли Найт осуществила видеозвонок к своим друзьям и родственникам, поэтому все родные дистанционно провели с ней время.

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Сообщается, что звезда Голливуда умерла утром 22 апреля от естественных причин. Смерть Ширли Найт наступила в имении ее дочери в штате Техас. Когда же состоится прощание с актрисой – неизвестно. В то же время поклонники и родные не прекращают отправлять цветы к дому Кейтлин Хопкинс.

Умерла Ширли Найт: краткая биография

Ширли Найт стала настоящим открытием для Голливуда. Впервые она сыграла в кино в возрасте 19 лет. Тогда Ширли отдали неприметную роль в фильме "Оленья кожа". Однако впоследствии актрису стали приглашать в другие, более успешные телепроекты. Уже в 21 год Ширли Найт впервые номинировали на премию Оскар в номинации "Лучшая второстепенная роль" в киноленте "Тьма наверху лестницы". Заветную статуэтку Ширли Найт так и не получила, однако впоследствии дважды стала обладательницей Эмми.

Украинским киноманам Ширли Найт тоже хорошо известна. Актриса сыграла роль свекрови Бри в "Отчаянных домохозяйках". Кроме того, Ширли Найт можно увидеть в таких фильмах, как "Центр мира", "Дом на холме", "Кошка-призрак", "Открытое окно", "Мальчик на троих", "Небо над моей Луизианой", "На грани", "Лучше не бывает" и др.

Что касается личной жизни, Ширли Найт была дважды замужем. Ее избранниками стали сценарист Джон Хопкинс и актер Джин Перссон. От первого брака она воспитывала двух дочерей – Кейтлин и Софи.