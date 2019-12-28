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Умерла актриса Сью Лайон, которая сыграла Лолиту в одноименной мелодраме: что о ней известно

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Актриса Сью Лайон / The Hollywood Reporter

Американская актриса, начавшая свою карьеру в 14, умерла в четверг, 26 декабря, в Лос-Анджелесе. Сью Лайон было 73 года. Причину смерти не разглашают, однако близкое окружение актрисы утверждает, что в последнее время она жаловалась на здоровье.

Самой выдающейся работой американской актрисы стали съемки в мелодраме "Лолита" кинорежиссера Стэнли Кубрика, которая экранизирована по мотивам романа Владимира Набокова. Девушке было всего 14, когда ее утвердили на главную роль в черно-белой ленте. Этот фильм стал ее творческим дебютом.

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Сью Лайон выбрали среди 800 претенденток на героиню Лолиту. За своего персонажа актриса получила Золотой глобус в номинации "Самая многообещающая актриса".

На фильм рухнул шквал критики, так как в нем изображались отношения несовершеннолетней девушке с педофилом. Несмотря на неоднозначное отношение публики, лента "Лолита" получила настоящую мировую славу и была лауреатом многочисленных престижных кинопремий.

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Сью Лайон в фильме "Лолита" / Кадр из фильма

Она подключилась к работе над многими именитыми фильмами и завершила свою актерскую карьеру довольно рано, в возрасте 34 лет. В одном интервью Сью Лайон заявляла, что больше всего хотела бы возобновить учебу в школе и провести юношескую беззаботную жизнь.

Сью Лайон была замужем пять раз и воспитывала дочь от первого брака.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Голливуд Кино
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