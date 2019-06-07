Умерла Алла Клишта: биография и фото убитой звезды "Украина имеет талант"

Сегодня, 7 июня, западные и украинские СМИ всколыхнула информация: в Германии жестоко убили украинку Аллу Клишту. Какой была жизнь танцовщицы и что известно о ее смерти – читайте в материале LifeStyle 24.

Убийство Аллы Клишты: что известно о преступлении

Еще в конце апреля 2019 года коллеги Аллы Клишты сообщили об исчезновении девушки. Танцовщица не пришла на запланированное выступление во Франкфурте и не отвечала на многочисленные звонки, поэтому знакомые украинки обратились к правоохранителям.

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Девушку нашли 18 мая на юго-западе Германии. Злоумышленник сначала жестоко убил Аллу Клишту, после чего пытался скрыть преступление, выбросив ее тело в Рейн. Сейчас полицейские не разглашают деталей. В СМИ узнали, что правоохранители подозревают 30-летнего экс-бойфренда украинки.

Биография убитой Аллы Клишты

Перспективная танцовщица эмигрировала в Германию в достаточно юном возрасте. На это у Аллы Клишты было несколько причин, в частности, ее семье не хватало денег, поскольку родители вышли на пенсию. Кроме этого, украинка стремилась хорошо зарабатывать благодаря своему хобби, что было сложно в Украине. Поэтому Алла Клишта собрала вещи и, не сообщив никому о переезде, эмигрировала в Германию. Родители узнали о ее решении только после того, как она уже была за границей.

Мои родители вышли на пенсию, поэтому стало очень трудно материально. Я приняла решение поехать за границу... Но видеть родных через телефон очень сложно, потому что хочется обнять, поцеловать. Скучаю по близким и знакомым,

– рассказывала Алла Клишта.

Поездку в Германию она совершила в составе танцевального коллектива. После его распада Алла Клишта овладела другим искусством – раскруткой обручей. Произошло это совершенно спонтанно: украинка нашла за кулисами инвентарь и придумала создать программу, в которой соединит акробатику, танцы и жонглирование. И это Алле Клиште удалось. Она является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскрученных обручей: танцовщица прокрутила 102 хула-хупа, вес которых составил 20 килограммов.

За рубежом Алла Клишта активно выступала с собственной шоу-программой. Но если в Германии девушка была уже очень известной, на родине она прославилась благодаря развлекательному проекту "Украина имеет талант". Кроме этого, Алла Клишта выступала на аналогичном шоу в Румынии и Германии.

Как Алла Клишта выступала на "Украина имеет талант": смотрите видео

Фото Аллы Клишты – звезды "Украина имеет талант"

Также Алла Клишта активно вела свой блог в сети, где публиковала много фото с гастролей и частной жизни. Однако после смерти на Twitter-странице украинки можно увидеть, что множество файлов были удалены. Вероятно, это сделали правоохранители на время следствия. В то же время на ее Instagram-профиле остались все фото. Что публиковала Алла Клишта – смотрите в галерее.



Фото Аллы Клишты / Instagram / @allaklyshta