Умерла Алли Уиллис – автор культового саундтрека сериала "Друзья"

В США умерла композитор, лауреат премии "Грэмми" и номинантка "Эмми" Алли Уиллис, которая известна созданием песни "Iʼll Be There for You" для сериала "Друзья". Причиной смерти в 73 года стала остановка сердца.

Об этом сообщает издание Variety. Автор песен Алли Уиллис написала культовую композицию дуэта The Rembrandts "Iʼll Be There for You", которая стала музыкальной темой вступительной заставки сериала "Друзья".

Что интересно, в 2018 году Алли Уиллис попала в Зал Славы авторов песен. Также композитор прославилась благодаря сотрудничеству с группой Earth, Wind & Fire, Pet Shop Boys и The Pointer Sisters.

С коллективом Earth, Wind & Fire Уиллис выпустила такие песни: "Boogie wonderland", "September" и "In the stone". Алли два раза становилась лауреатом премии "Грэмми" за музыку к мюзиклу "Цветы лиловых полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз".

