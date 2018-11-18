Умерла Диана Петриненко – легенда украинской оперы

В субботу вечером, 17 ноября, умерла легендарная украинская оперная певица Диана Петриненко. Артистки не стало в возрасте 88 лет.

О смерти артистки на своей странице в Facebook сообщил режиссер Сергей Проскурня.

"Только что отошла в вечность Диана Петриненко... мама Тараса... Дианочка... люблю", – написал режиссер.

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Диана Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в селе Белоусовцы Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию (1955), класс профессора М. Егоричевой.

В 1958-1961 годах Диана Петриненко была аспирантом консерватории. В 1955-1958 годах – солисткой (сопрано) Государственной хоровой капеллы "Думка", в 1962-1988 годах – солисткой Киевской филармонии. А с 1991 года Петриненко была профессором Киевской консерватории.

Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко (1972). Гастролировала в США, Канаде, Италии, Франции, Японии, Венгрии, Финляндии.

Отметим, что Диана Петриненко является матерью известного украинского певца Тараса Петриненко.

Выступление Дианы Петриненко в составе хора студентов Киевской консерватории: смотрите видео