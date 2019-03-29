Умерла известная кинорежиссер Аньес Варда: причина смерти

34 Читати новину українською
Умерла Аньес Варда - причина смерти режиссера фильма Счастье
Умерла известная кинорежиссер Аньес Варда: причина смерти / GETTY IMAGES

Французская режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в ночь на 29 марта. Ей было 90 лет, об этом сообщила ее семья.

Причиной смерти Варды стал рак молочной железы. Похоронят Варду во вторник, в Париже. Родственники отзываются о ней, как о страстной художнице и феминистке. В творчестве режиссера многочисленные награды Берлинского фестиваля, а также Оскар, что она получила в 2017 году.

Читайте также: Умерла Аньес Варда: биография и фильмография режиссера

Аньес Варда родилась 30 мая 1928 года в Брюсселе. Ее мать была француженкой, а отец происходил из греческой семьи беженцев с Ближнего Востока. Детство и юность провела в Бельгии и на юге Франции, затем в Париже. Изучала историю в "Школе Лувра", слушала лекции по литературе и психологии в Сорбонне, а также на курсах фотографов в "Национальной выше школе изящных искусств".

За фильм "Без крыши, вне закона" режиссер получила главный приз Венецианского фестиваля.

Престижну премію
Престижную премию "Оскар" Аньес Варде вручила Анджелина Джоли

В своем первом цветном фильме "Счастье" Варда рисует портрет счастливой семьи, в которой мужчине до поры до времени удается успешно сочетать любовь к жене и детям с любовью к другой женщине. По словам Варды, "это красивый плод с жестоким вкусом".

blog_ava
Голосуй не "по приколу": кто получил бонусы от заявления Вакарчука
сегодня
1356
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Потери
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2465
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
204
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
28 марта 19:57 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1928
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
28 марта 18:25 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
220
Цвет, ткань и фасон: какое идеальное платье весны-2019
28 марта 16:00 Цвет, ткань и фасон: какое идеальное платье весны-2019
Юлія Девда 632
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук