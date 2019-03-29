Умерла известная кинорежиссер Аньес Варда: причина смерти

Французская режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в ночь на 29 марта. Ей было 90 лет, об этом сообщила ее семья.

Причиной смерти Варды стал рак молочной железы. Похоронят Варду во вторник, в Париже. Родственники отзываются о ней, как о страстной художнице и феминистке. В творчестве режиссера многочисленные награды Берлинского фестиваля, а также Оскар, что она получила в 2017 году.

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Аньес Варда родилась 30 мая 1928 года в Брюсселе. Ее мать была француженкой, а отец происходил из греческой семьи беженцев с Ближнего Востока. Детство и юность провела в Бельгии и на юге Франции, затем в Париже. Изучала историю в "Школе Лувра", слушала лекции по литературе и психологии в Сорбонне, а также на курсах фотографов в "Национальной выше школе изящных искусств".

За фильм "Без крыши, вне закона" режиссер получила главный приз Венецианского фестиваля.



Престижную премию "Оскар" Аньес Варде вручила Анджелина Джоли

В своем первом цветном фильме "Счастье" Варда рисует портрет счастливой семьи, в которой мужчине до поры до времени удается успешно сочетать любовь к жене и детям с любовью к другой женщине. По словам Варды, "это красивый плод с жестоким вкусом".