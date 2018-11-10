Умерла известная украинская актриса Юлия Волчкова

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Юлия Волчкова
Юлия Волчкова / Фото из открытых источников

В Украине после тяжелой болезни в возрасте 45 лет умерла актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова.

Об этом сообщил Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра на своей странице в Facebook.

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"Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом", – говорится в сообщении.

Кто такая Юлия Волчкова?
Актриса театра драмы и комедии на левом берегу Киева, заслуженная артистка Украины, режиссер-постановщик в театре Созвездие. Волчкова сыграла более 30 эпизодических ролей в кино и сериалах. Самые известные из них – "Нити судьбы" и "Кольцо с рубином".

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Кино Потери
Источник: Lifestyle
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