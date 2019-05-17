Умерла Эшли Массаро – 39-летняя модель Playboy

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Умерла Эшли Массаро – детали смерти модели Playboy
Эшли Массаро / Instagram / @ashleymassaro

Американская модель и звезда Playboy Эшли Массаро умерла в возрасте 39 лет. Причины смерти пока неизвестны.

39-летнюю Эшли нашли в бессознательном состоянии у себя дома на Лонг-Айленде и срочно госпитализировали, но через некоторое время врачи констатировали ее смерть. Об этом сообщает издание CNN.

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Добавим, что у Массаро осталась 19-летняя дочь Алексис. Кроме того, в январе женщина будто предсказала свою смерть и оставила такую ​​публикацию у себя в Instagram: "Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И те, кто умер этим утром, имели планы на вечер. Не принимайте жизнь, как данность. В один миг все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

Эшли начинала карьеру гимнасткой и участницей конкурсов красоты. Она стала обладательницей титулов Miss Hawaiian Tropic USA 2002 и Miss Hawaiian Tropic Canada 2005, впоследствии дебютировала в рестлинг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

В апреле 2007 года Эшли Массаро появилась на обложке журнала Playboy. Она закончила карьеру рестлера в 2008 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Massaro (@ashleymassaro)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Потери Новости LifeStyle Playboy
Источник: LifeStyle 24
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