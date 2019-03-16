Умерла Юлия Началова: биография российской певицы

Российская певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет в Москве. Артистки не стало в окружении семьи и близких, которые находились рядом с певицей до последнего момента ее жизни.

Точная причина смерти Началовой пока не известна. Это может быть острая сердечная недостаточность, отек мозга и отказ внутренних органов, которые возникли из-за осложнения подагры (отложение в различных тканях организма кристаллов мочевой кислоты).

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Биография Юлии Началовой: как заболела певица и что о ней известно

Началову срочно забрали в больницу 11 марта после того, как состояние певицы резко ухудшилось из-за диабетического кризиса. У нее обнаружили красную волчанку, двустороннюю пневмонию, сепсис и гангрену.

Через некоторое время певицу пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. У Началовой начали отказывать внутренние органы, в частности, почки. Ее ввели в состояние медикаментозной комы, после которой певица так и не очнулась.

Перед госпитализацией Началова сильно натерла ногу. Ее друг рассказал, что рана с каждым днем превращалась в болезнь, пока не стала похожей на дыру. Рана не спешила заживать, хотя Юлия регулярно ее обрабатывала и заливала лидокаином. Тогда врачи заподозрили заражение крови. После того, как артистке стало хуже, встал вопрос об ампутации ноги.

Последнее фото в Instagram, которое опубликовала Юлия Началова:

Почему Началова вообще болела?

Таких причин могло быть несколько. Вызвать столь тяжелое состояние артистки могли пластическая операция, через которую развилась подагра, мозоль на ноге, от которого произошло заражение крови, а также постоянные стрессы и даже алкоголизм.

Также известно, что в начале 2000-х годов во время сложных отношений в браке с музыкантом Дмитрием Ланским Началова болела нервной анорексией.

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В 2007 году певица перенесла неудачную пластическую операцию на груди. Импланты не прижились и вызвали заражение крови и отказ почек. На фоне этого возникла подагра. Юлия боролась с ней и системной красной волчанкой в течение 8 лет. Артистка также болела сахарным диабетом 2-го типа в течение почти года до ее госпитализации в 2019 году.

Карьера и личная жизнь Началовой

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в российском Воронеже в семье композитора Виктора Началова и профессиональной музыкантши Таисии Началовой. Отец стал автором большинства песен Юлии.

С 5-ти лет начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни Началовой стало ее участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в 1991-1992 годах. Тогда артистка одержала победу.

Смотрите видео выступления Юлии Началовой на конкурсе " Утренняя звезда":

В 1995 году Юлия приняла участие в международном певческом конкурсе Big Apple-95, где обошла знаменитую американскую певицу Кристину Агилеру. Началова заняла первое место. В этом же году 14-летняя она выпустила дебютный альбом "Ах, школа, школа".

Юлия Началова на фото с Кристиной Агилерой

С тех пор Началова выпустила 7 альбомов, последний – в 2013 году.

Самым известным синглом Юлии является песня "Герой не моего романа", выпущенная в 1997 году.

Слушайте песню Юлии Началовой " Герой не моего романа":

В 2003 году участвовала в реалити-шоу "Последний герой".

В 2005 году снялась в музыкальной комедии "Три мушкетера" с украинским комиком Владимиром Зеленским.

В 2010 году в США Началова записала англоязычный альбом Wild Butterfly.

Один из последних популярных синглов певицы – "Буду рядом", выпущенный в 2013 году.

Исполнительница дважды была официально замужем. Впервые - с певцом и музыкантом Дмитрием Ланским, солистом группы " Премьер-министр "(расстались в 2004 году). Второй раз Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина (находились в браке в течение 2006-2011 годов). После развода певица оставила себе фамилию мужа – Алдонина.

В браке с футболистом у Началовой 1 декабря 2006 года родилась дочь Вера.

С 2011 по 2016 годы певица была в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым.