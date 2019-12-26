Умерла легендарная режиссер театра "Современник" Галина Волчек

Сегодня, 26 декабря, на 86 году ушла из жизни народная артистка СССР Галина Волчек . Несколько дней назад женщину госпитализировали с двусторонним воспалением легких. За несколько дней после лечения у художественного руководителя московского театра "Современник" развилась атрофия головного мозга. Спасти ей жизнь медикам так и не удалось.

В возрасте 86 лет внезапную болезнь не поборола советская театральная режиссер и актриса Галина Волчек. Об этом сегодня сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского театра "Современник".

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Во вторник, 24 декабря, директор театра Игорь Попов объявил, что именитый режиссер требует срочного лечения. Коллеги признались, что Галина Волчек имела проблемы с легкими. В Боткинской больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По прогнозам, в поддержке дыхания артистка нуждалась бы около недели.



Режиссер Галина Волчек / ТАСС

На днях на официальной странице театра "Современник" успокоили поклонников, утверждая, что Галина Волчек чувствует себя стабильно. Однако прогнозы врачей не оправдались и сегодня, 26 декабря, Галина Волчек умерла в связи с развитием атрофии головного мозга.

Знаменитому худруку 19 декабря этого года исполнилось 86 лет.

Галина Волчек окончила школу-студию Московского художественного театра. В 1956 году вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками организовала театр "Современник", впоследствии став главным режиссером театра и художественным руководителем.

Галина Волчек поставила более 30 спектаклей. В 1978 году она стала первым советским режиссером, который разрушил культурную блокаду между США и СССР. Она поставила пьесу "Эшелон" на сцене хьюстонского театра "Alley". Также Галина Волчек сыграла в нескольких спектаклях и приступила к работе в кино.