Умерла Линн Коэн – актриса сериала "Секс в большом городе"

Американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Линн Коэн умерла в возрасте 86 лет. О смерти артистки сообщил ее менеджер Джош Пульц.

Линн Коэн, известная по роли экономки и няни Магды в сериале "Секс и город", умерла в пятницу, 14 февраля, в Нью-Йорке. Ее сердце остановилось на восемьдесят седьмом году жизни. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщает издание The Guardian.

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В 1970-х годах она начала свою актерскую карьеру. Тогда Коэн играла в театральных спектаклях. В 1990 году состоялся ее дебют на Бродвее.

Линн снялась в таких фильмах, как "Загадочное убийство на Манхэттене" Вуди Аллена, "Голодные игры", "Сквозь Вселенную", "Мюнхен" и других.

Самой известной Коэн является по роли экономки Магды в популярном сериале НВО "Секс в большом городе". Позже она повторила свою роль в обеих частях этого фильма. Вместе с ней снимались Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Ким Кэтралл.



Линн Коэн / Фото: Getty Images

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