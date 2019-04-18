Умерла Майя-Лесия Нейлор – 16-летняя звезда "Облачного атласа"

В США умерла юная актриса Майя-Лесия Нейлор, которая сыграла одну из первых ролей в фильме "Облачный атлас". На время загадочной смерти ей было всего 16 лет.

Информацию о потере сообщили представители компании A&J Management. По их словам, смерть Майи-Лесии Нейлор наступила в воскресенье, 7 апреля.

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"С глубокой скорбью мы должны объявить, что в воскресенье, 7 апреля, умерла Майя-Лесия Нейлор. Очень грустно. Майя-Лесия была чрезвычайно талантливой и важной частью A&J, мы очень скорбим. Наша любовь и мысли со всей ее семьей и друзьями в это трудное время", – сообщили агенты.

По данным ВВС, доподлинно неизвестно, что стало причиной смерти 16-летней актрисы. Майя-Лесия Нейлор внезапно упала в обморок и больше не пришла в себя. Загадочную смерть расследует полиция.

It is with the deepest sorrow we have to announce that on Sunday 7th April Mya-Lecia Naylor, very sadly, died. Mya-Lecia was hugely talented and a big part of A&J, we will miss her greatly. Our love and thoughts are with all her family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/YhnR7WJSPc — A&J Management (@aj_management) 17 квітня 2019 р.

Талантливая актриса только начинала свою карьеру. Всего в 16 лет Майя-Лесия Нейлор могла похвастаться значительными успехами. Она успела сыграть роль в популярном фильме "Облачный атлас", который номинировали на "Золотой глобус". Кроме этого, актрису можно увидеть в фильмах "Красный код" и "Нулевой указатель". Последней работой Майи-Лесии Нейлор был сериал "Милли Инвбитвин", где она предстала в образе чувственной Фрэн.

Кроме актерской карьеры, девушка развивала и другие свои таланты. В частности, Майя-Лесия Нейлор снималась как фотомодель и записала несколько авторских песен.