Умерла мама легендарной телеведущей Опры Уинфри

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Опра Уинфри
Опра Уинфри / www.gettyimages.com

Знаменитая американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри потеряла мать Верниту Ли. Мама королевы телевидения умерла в возрасте 83 лет.

Вернита Ли умерла 22 ноября, не дожив трех дней до Дня матери. Известно, что похороны уже состоялись. Об этом сообщает издание TMZ.

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К слову, отношения Опры и ее матери не были слишком легкими. Уинфри пережила сложное детство: ее родители не были в браке. Вернита родила Опру в 18 лет и не могла ухаживать за ребенком. Следовательно, за воспитание девочки взялась ее строгая бабушка. Мать знаменитости решила забрать дочь, когда ей было 6 лет. Однако маленькая восприняла ее за незнакомку.

Впоследствии под опекой матери произошли трагические события: в 9 лет Опру изнасиловали, а в 14 она забеременела. Вскоре после рождения ребенок умер. Тогда маленькая Уинфри сбежала к отцу и прекратила общение с мамой.

Так, они вместе прошли трудные времена и лишь через много лет спустя, когда Опра Уинфри стала знаменитой телеведущей, она наладила отношения с матерью.

Теги: LifeStyle Опра Уинфри Потери
Источник: Lifestyle
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