Умерла Мари Фредрикссон: хиты мировой легенды музыки

Знаменитая шведская певица Мари Фредрикссон скончалась 9 декабря 2019 года в возрасте 61 года. Поклонники знают ее как солистку поп-рок дуэта Roxette, которая с 1986 года вместе с Пером Гессле даровала миру немало композиций, которые знает не одно поколение меломанов.

О смерти исполнительницы сообщили представители группы Roxette, передает VG. Известно, что Мари Фредрикссон умерла 9 декабря после длительного лечения, однако что за недуг привел к смерти звезды – не сообщается. В СМИ добавляют, что артистка умерла утром в своей квартире.

Читайте также: Умерла Мари Фредрикссон – солистка легендарной группы Roxette

Мы с большой грустью должны объявить, что одной из наших самых больших и любимых певиц нет. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в результате предыдущей болезни,

– написал в сети менеджер Мари Димберг.

Известно, что в 2002 году у нее обнаружили опухоль мозга, которую впоследствии успешно удалили. В 2003 году она впервые появилась на публике после лечения, а в 2005 году было объявлено, что звезда полностью выздоровела и готова вернуться к творческой деятельности.

Концертная деятельность солистки Roxette

На протяжении 2005-2016 годов звезда выпустила немало хитов, в то время как проходила курс химиотерапии и пристально следила за собственным состоянием здоровья. За это время Мари Фредрикссон выпустила альбом Min bäste vän (2006) и свои лучшие баллады Tid för tystnad ("Время молчания") 2007 года, куда вошли 2 новые песни: Ett bord i solen и Ordet är farväl. Также презентовала песню Där du andas ("Где ты дышишь") в 2008, а в 2013 представила новый сингл Kom vila hos mig из нового альбома Nu!.

Что известно о звезде: биография Мари Фредрикссон

В 2016 году Мари Фредрикссон прекратила концертную деятельность по требованию врачей. Концертный тур 2016 года в Европе был отменен. В 2017 году в день своего 59-го дня рождения Фредрикссон еще выпустила новый англоязычный сингл Alone Again и I Want to Go, а в 2018 – Sing Me a Song. Певица отмечала, что планировала записать новый джазовый альбом, впрочем шведский исполнитель Bolyos рассказывал, что все эти песни были записаны за несколько лет до их выпуска и выразил сомнение, что Фредрикссон запишет еще один альбом.

До выявления онкозаболевания звезды артистка и автор песен выпустила 7 успешных студийных альбомов: Het vind (1984), Den sjunde vågen (1985), Efter stormen (1987), Den ständiga resan (1992), I en tid som vår (1996), Äntligen — Marie Fredrikssons bästa 1984-2000 (2000) и The Change (2004). В составе поп-группы Roxette было выпущено 10 студийных альбомов, последний из них – Good Karma в 2016 году. 10 марта 2011 года Roxette выступали в Киеве с участием Мари Фредрикссон, Пера Гессле и других музыкантов.

Предлагаем вспомнить несколько легендарных хитов и альбомов звезды, которые навсегда останутся в мировой музыкальной истории.

Самые известные хиты Мари Фредрикссон – солистки Roxette

Ännu doftar kärlek 1984 – Мари Фредрикссон: слушать онлайн

Efter stormen 1987 – Мари Фредрикссон: слушать онлайн

Listen To Your Heart 1988 – Roxette: слушать онлайн

The Look 1989 – Roxette: слушать онлайн

Joyride 1990 – Roxette: слушать онлайн

Spending My Time 1991 – Roxette: слушать онлайн

Wish I Could Fly 1999 – Roxette: слушать онлайн

It Must Have Been Love 2006 – Roxette: слушать онлайн

Alone Again 2017 – Мари Фредрикссон: слушать онлайн