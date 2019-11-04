Умерла певица на актриса Мари Лафоре: что о ней известно

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Умерла певица Мари Лафоре - биография, песни, актерская карьера
Умерла певица Мари Лафоре / Фото из открытых источников

В Швейцарии, 2 ноября, в 80-летнем возрасте умерла актриса и певица Мари Лафоре. Умерла в городе Женолье, где проживала после того, как завершила певческую карьеру. В последний раз на сцену вышла в Париже в 2005 году.

О смерти сообщила газета Le Temps, ссылаясь на слова пресс-аташе дочери певицы Доминики Сегаль. Причина смерти неизвестна.

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Мари Лафоре родилась в небольшом французском городе Сулак-сюр-Мер в 1939 году. Впервые на сцену вышла в 19-летнем возрасте, когда участвовала в конкурсе "Рождение звезды" на одном из французских телеканалов. Уже к 23-летнему возрасту получила славу и популярность. В 1978 году переехала в Швейцарию, где позже получила гражданство.

Марі Лафоре
Мари Лафоре

За свою карьеру певица записала 42 альбома. Ее самыми известными хитами были песни "Манчестер и Ливерпуль" (Manchester et Liverpool), "Иван, Борис и я" (Ivan, Boris et Moi), "Моя любовь, мой друг" (Mon amour, mon ami), "Вернись, вернись "(Viens, viens).

Самая популярная песня Мари Лафоре Manchester et Liverpool: слушайте онлайн

В 1960 году она впервые попробовала себя в кино. За свою жизнь актриса исполнила роли в 35 фильмах и сериалах. Фильм "На ярком солнце" с Ален Делоном принес звезде бешеную популярность. Также она неоднократно снималась вместе с Жан-Полем Бельмондо ("Охота на мужчину", "Веселая Пасха", "Кто есть кто", "Авантюристы").

Померла акторка та співачка Марі Лафоре
Умерла актриса и певица Мари Лафоре

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Теги: LifeStyle Кино Потери Музыка
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