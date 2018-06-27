Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy

В Калифорнии умерла модель и актриса Ким Портер. Произошло это в четверг, 15 ноября. Звезда, которая долгое время встречалась с рэпером Diddy и имела с ним трех общих детей, была еще и активным блогером.

Мир голливудского шоу-бизнеса всколыхнула новость: модель Ким Портер внезапно умерла в своем доме. Информацию о смерти подтвердили представители рэпера Diddy.

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Почему умерла Ким Портер?

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело. По их словам, в имении 47-летней звезды не было найдено ни наркотиков, ни других веществ, которые могли привести к ее гибели. Полицейские подозревают, что Ким Портер умерла от пневмонии или гриппа. Модель накануне смерти консультировалась со своим врачом и жаловалась на плохое самочувствие.

Кроме этого, правоохранители установили, что звезда недавно посещала Африку. Поэтому экспертиза покажет, умерла ли Ким Портер от простуды или от экзотического вируса.

Что известно о модели Ким Портер

Родилась знаменитость в 1971 году в Коламбусе, который расположен в американском штате Джорджия. Когда Ким было 17 лет, она переехала в Атланту, где начала модельную карьеру. Яркая и эффектная внешность дала ей возможность попадасть на обложки журналов. В частности, Essence и Jet. Не менее успешно Ким Портер занималась и актерством. В Атланте она выступала в местном театре и активно развивала свое мастерство.

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Яркую и неординарную модель заметил рэппер Diddy (настоящее имя – Шон Джон Комбз). В течение 13 лет он сосотоял в романтических отношениях с Ким Портер, однако официально пара не заключала брак. Однако в 2007 году звезды объявили о разрыве. Не повлияли на их решение дети – близнецы Джесси Джеймс и ДьЛила, а также сын Кристиан.

После разрыва отношений Ким Портер и Diddy остались друзьями. Рэпер помогал экс-возлюбленной в ее творчестве и приглашал на свое шоу.

В то же время Ким Портер была активным блогером. На своей странице в Instagram модель публиковала кадры с отдыха и стильных съемок. Но больше всего звезда щеголяла снимками со своими родными. Какими были последние сообщения Ким Портер – журналисты LifeStyle 24 сделали интересную подборку.