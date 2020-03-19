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Умерла Нателла Надеждина – знаменитая украинская дизайнер

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18 марта скончалась знаменитая дизайнер из Керчи Нателла Надеждина, которая была владелицей успешного бренда одежды NADEZDINA. Платья от модельера с удовольствием примеряли звезды, поэтому в сети появилось немало скорбных сообщений.

О смерти дизайнера сообщили на официальной фейсбук-странице бренда NADEZDINA. Известно, что длительное время Нателла Надеждина боролась с онкоболезнью, которая и стала причиной смерти.

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"Мы всегда думаем о том, как несправедлива жизнь, когда этот мир покидают лучшие из лучших... Она была невероятной – сильной, трудолюбивой и очень талантливой. Она шила платья, которые лечили, меняли судьбы, вселяли уверенность, украшали и радовали, путешествовали по миру и были символом женственности. Она одевала всех девочек в счастье! Сегодня она ушла... Боролась вовсю, но болезнь оказалась сильнее и победила", – написали представители бренда.

Известно, что похороны украинского дизайнера Нателлы Надеждиной состоятся в пятницу, 20 марта, на Байковом кладбище. Подруга модельера Ксения Литвинова призвала всех, кто придет на прощальную церемонию, одеть изделия NADEZDINA и соблюдать правила карантина.

Очень прошу всех, кто придет, одеть ее платье, и пусть это будет не черный цвет. Она просила всем одеться в светлое и яркое. Пусть жизнь и ее дело продолжаются. И не забудьте про маски (карантин),
– написала Ксения Литвинова.

Звездная подруга Нателлы Надеждиной уже отреагировала на новость о ее смерти. Продюсер Алена Мозговая поделилась единственным совместным фото с дизайнером и рассказала о планах, которые влиятельные женщины не успели реализовать вместе.

"После празднования Viva Нателла прислала это фото и написала: "Хорошо, хоть сами сфотографировались, вот и в хронику попали!" Как-то так случилось, что это единственная наша общая фотография ... и еще мы все планировали сделать мою фотосессию в ее платьях, но все откладывали на потом ... но я сделаю, как планировали, а ты будешь управлять сверху, будь уверена, я услышу и почувствую, как именно ты хочешь!" – написала Елена Мозговая.

 

Наряды Нателлы Надеждиной можно часто увидеть на страницах Viva. Так, платья от дизайнера охотно примерили ведущие Лилия Ребрик и Валентина Хамайко, а также Даша Трегубова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natella_N (@natella_nadezdina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NADEZDINA (@nadezdina_n)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Потери Стиль и мода
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