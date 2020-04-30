Умерла Нина Кирсо – солистка группы "Фристайл"

Певица Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет сегодня, 30 апреля. Она была солисткой поп-группы "Фристайл", которая была популярна в 1990-х. О смерти исполнительницы сообщила ее сестра Алла на личной странице в фейсбуке.

Несколько часов назад умерла певица Нина Кирсо. Смерть звезды наступила после длительной борьбы за жизнь. В июне 2018 года она впала в кому после инсульта, а ее состояние только ухудшалось. Сегодня, 30 апреля, сестра солистки "Фристайл" опубликовала прощальный пост в фейсбуке со знаменитостью и сообщила о потере.

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"Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молиться за новопредставленную рабу Божью Нину", – написала сестра Алла.

Известно, что 1 июня 2018 года Нина Кирсо перенесла инсульт, а уже на следующий день врачи сделали ей операцию. Артистку нашли без сознания в частном доме в Полтаве. По информации СМИ, знакомые ей звонили, но она долгое время не отвечала на звонки, после чего они поехали к ней домой. Ее муж (руководитель, композитор и продюсер группы "Фристайл") Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

После инстульта женщина впала в кому, а в начале мая 2019 года родные сообщили, что она вышла из комы. Однако состояние ее не улучшилось. Близкие информировали, что у Нины Кирсо не появилась концентрация несмотря на то, что ее глаза были открытыми.

Что известно о Нине Кирсо?Она начала свою музыкальную карьеру в составе группы "Олимпия". Руководителем группы был Анатолий Розанов, который вскоре стал ее мужем. Впоследствии он создал известную группу "Фристайл". Среди композиций музыкантов можно услышать поп, шансон, диско и рок. Настоящая популярность к группе пришла в 1990-х годах. Песни "Кораблик любви", "Белая береза" и "Цветет калина" обеспечили им место под солнцем на советской эстраде.