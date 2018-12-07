Умерла одна из самых старых видеоблогеров в мире

В южной Индии умерла одна из самых старых видеоблогеров 107-летняя Мастанамма. Женщина вела свой кулинарный канал на YouTube.

Об этом сообщает ВВС.

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На снятых видео женщина готовила блюда местной кухни в маленьком индийском селе. Обычно, она чистила овощи ногтями, а подавала еду на банановом листе. Интересно, что женщина любила готовить рыбу и могла сама поймать ее в реке.

107-летняя Мастанамма была очень популярной на Youtube / Фото: Getty Images

Известно, что на ее YouTube-канале Country Foods было более миллиона подписчиков. Запустить его в 2016 году женщине помог внук со своим другом. Канал получил бешеную популярность. Кстати, после смерти Мастанаммы на YouTube-канале появилось видео с похорон видеоблогера.

В сети ее называли "бабушкой с беззубой улыбкой", а также знали по блюду "курица в арбузе". Она прекрасно готовила карри из баклажанов и острое рыбное карри.

Ранее журналисты LifeStyle 24 писали о том, как 106-летняя индийская бабушка ведет свой кулинарный блог.