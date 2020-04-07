Умерла популярная актриса Хонор Блэкман – звезда фильма о Джеймсе Бонде
В США скончалась знаменитая актриса Хонор Блэкман, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер". На момент смерти ей было 94 года.
Как сообщает Тhe Guardian, пока причин смерти не называют. Однако родственники Хонор Блэкман подтвердили информацию о потере и признались, что она умерла в своем имении в американском городе Льюис. У актрисы не было симптомов коронавируса, что отметили ее родные.
Читайте также: Умер актер "Звездных войн" и "Чужих" Джей Бенедикт: известна причина
"С прискорбием мы вынуждены сообщить о смерти Хонор Блэкман. Она мирно скончалась в своем доме в Льюисе в окружении семьи. Она была не только матерью и бабушкой, но и невероятно талантливой актрисой. Она сочетала в себе все качества: ум и красоту, талант и трудолюбие. Очень жаль, что мир потерял такого человека", – сообщили родственники Хонор Блэкман.
Умерла Хонор Блэкман: фильмография
Немалую популярность Хонор Блэкман получила после выхода на экраны минисериала "Мстители" в 1962 году. Однако мировую славу ей принесла другая роль – актриса стала одной из девушек агента 007. В "бондиане" эффектная блондинка сыграла роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер".
Умерла Хонор Блэкман / Кадр из фильма
Кроме этого, талантливую и непревзойденную Хонор Блэкман можно было увидеть в фильмах:
- "Мистер Питкин в тылу врага" (1969)
- "Битва за Рим" (1968)
- "Лола" (1970)
- "Конспиратор" (1949)
- "Мумия: Принц Египта" (1998)
- "Дневник Бриджит Джонс" (2001)
Читайте также
-
Поздравления с Благовещением в прозе и стихах: лучшие пожеланиясегодня , 08:59
-
Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мирсегодня , 09:30
-
Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравлениясегодня , 08:02
-
После потери двух детей жена Алека Болдвина объявила о беременностисегодня , 10:03
-
Шарлиз Терон призналась, что ей трудно совмещать карьеру и воспитание детейсегодня , 08:37
-
Секреты Эмилии Кларк и Лины Хиди: как подход к здоровью изменил жизнь актрис "Игры престолов"сегодня , 10:18