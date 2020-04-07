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Умерла популярная актриса Хонор Блэкман – звезда фильма о Джеймсе Бонде

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Умерла Хонор Блэкман / www.vulture.com

В США скончалась знаменитая актриса Хонор Блэкман, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер". На момент смерти ей было 94 года.

Как сообщает Тhe Guardian, пока причин смерти не называют. Однако родственники Хонор Блэкман подтвердили информацию о потере и признались, что она умерла в своем имении в американском городе Льюис. У актрисы не было симптомов коронавируса, что отметили ее родные.

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"С прискорбием мы вынуждены сообщить о смерти Хонор Блэкман. Она мирно скончалась в своем доме в Льюисе в окружении семьи. Она была не только матерью и бабушкой, но и невероятно талантливой актрисой. Она сочетала в себе все качества: ум и красоту, талант и трудолюбие. Очень жаль, что мир потерял такого человека", – сообщили родственники Хонор Блэкман.

Умерла Хонор Блэкман: ​​фильмография

Немалую популярность Хонор Блэкман получила после выхода на экраны минисериала "Мстители" в 1962 году. Однако мировую славу ей принесла другая роль – актриса стала одной из девушек агента 007. В "бондиане" эффектная блондинка сыграла роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер".


Умерла Хонор Блэкман / Кадр из фильма

Кроме этого, талантливую и непревзойденную Хонор Блэкман можно было увидеть в фильмах:

  • "Мистер Питкин в тылу врага" (1969)
  • "Битва за Рим" (1968)
  • "Лола" (1970)
  • "Конспиратор" (1949)
  • "Мумия: Принц Египта" (1998)
  • "Дневник Бриджит Джонс" (2001)
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Джеймс Бонд Новости LifeStyle Потери Голливуд LifeStyle Кино
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