Умерла российская певица Юлия Началова

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Умерла Юлия Началова в 38 лет - причина смерти Юлии Началова

В Москве трагически скончалась известная российская поп-певица, телеведущая и актриса Юлия Началова. Артистке было 38 лет.

Об этом официально сообщил представитель певицы Анна Исаева на своей странице в Instagram. На данный момент точная причина смерти неизвестна, это может быть острая сердечная недостаточность, отек мозга и отказ внутренних органов, которые возникли вследствие осложнений подагры.

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"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — написала Исаева.

В начале марта стало известно о плохом самочувствии Началовой, а уже 11 марта ее Юлия госпитализировали в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

 

 

Впоследствии, когда Юлию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. После того, как у певицы начали отказывать внутренние органы, медики ввели ее в состояние медикаментозной комы.

 

 

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Теги: Новости России Потери Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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