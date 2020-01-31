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Умерла актриса фильма "Операция" Ы "и другие приключения Шурика" Светлана Агеева

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Светлана Агеева / Фото из открытых источников

Популярная советская актриса Светлана Агеева, которая запомнилась украинским зрителям эпизодическими ролями в серии фильмов о Шурике умерла в возрасте 79 лет.

Звезда ушла из жизни 28 января в Москве после продолжительной борьбы с болезнью. Российские СМИ пишут, что о ее смерти сообщила директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова.

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Светлана Алексеевна играла на сцене Липецкого драмтеатра 11 лет. В 2011 году сын перевез ее жить в Москву.

До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень скучала по Липецку,
– рассказывает Галина.

Світлана АгєєваСветлана Агеева на съемках / Фото: "Мосфильм"

Что известно о Светлане Агеевой?
Светлана Агеева – советская актриса. Женщина более известна, как театральная актриса. Она работала в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя. Закончила свою карьеру в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого, где проработала 29 лет.
Известность ей принесли эпизодические роли в серии фильмов о Шурика. Там она сыграла молодую беременную женщину, которой не захотел уступать место в транспорте антипод Шурика, лентяй и тунеядец Федя. Также Светлана сыграла в таких фильмах, как "Я купил папу", "Увольнение на берег", "Совесть".

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости культуры Потери
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